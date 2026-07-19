به گزارش خبرنگار میراثآریا، کشف یک مُهر سربی پاپی متعلق به پاپ کلمنت پنجم در جریان کاوشهای باستانشناسی شهر تاریخی تالین، پایتخت استونی، توجه پژوهشگران تاریخ قرون وسطی را به خود جلب کرده است؛ یافتهای کمنظیر که از منظر باستانشناسی، تاریخ کلیسا و مطالعات دیپلماسی مذهبی اروپا، اهمیتی فراتر از یک شیء تاریخی دارد.
این مُهر سربی که در اصطلاح تاریخی «پاپال بولا» نامیده میشود، در اوایل قرن چهاردهم میلادی بهعنوان مُهر رسمی اسناد صادرشده از سوی دستگاه پاپ مورد استفاده قرار میگرفت و نقش آن، تایید اصالت و اعتبار مکاتبات رسمی واتیکان بود.
این اثر در یکی از لایههای قرونوسطایی شهر تاریخی تالین و در کنار مجموعهای از سفالینهها و دیگر یافتههای فرهنگی کشف شد. باستانشناسان با بررسی زمینه استقرار این شیء، احتمال میدهند مُهر یادشده در نتیجه جابهجایی خاک یا نخالههای تاریخی از بخشهای قدیمی شهر به محل کنونی منتقل شده باشد؛ هرچند بررسیهای تکمیلی برای تعیین مسیر دقیق انتقال آن همچنان ادامه دارد.
اهمیت این کشف از آن رو دوچندان است که تاکنون تنها سه مُهر پاپی دیگر از قلمرو استونی شناخته شده بود؛ آثاری که همگی به اسناد بایگانیشده تعلق داشتند و هیچیک در جریان حفاریهای باستانشناسی کشف نشده بودند. از اینرو، یافته جدید نخستین نمونهای به شمار میرود که با منشا باستانشناختی در استونی شناسایی شده است.
انتهای پیام/
نظر شما