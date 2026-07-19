۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۸

کشف نخستین مُهر پاپی در کاوش‌های باستان‌شناسی استونی/ سندی کم‌نظیر از پیوندهای قرون‌وسطایی با واتیکان

کشف نخستین مُهر پاپی در کاوش‌های باستان‌شناسی استونی/ سندی کم‌نظیر از پیوندهای قرون‌وسطایی با واتیکان

باستان‌شناسان در جریان کاوش‌های باستان‌شناسی در شهر تاریخی تالین، پایتخت استونی، موفق به کشف یک مُهر سربی پاپی متعلق به پاپ کلمنت پنجم شدند؛ اثری منحصربه‌فرد از اوایل قرن چهاردهم میلادی که برای نخستین بار از دل حفاری‌های باستان‌شناسی این کشور به دست آمده و می‌تواند ابعاد تازه‌ای از مناسبات مذهبی، سیاسی و اداری استونی با واتیکان در دوران قرون وسطی را آشکار سازد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کشف یک مُهر سربی پاپی متعلق به پاپ کلمنت پنجم در جریان کاوش‌های باستان‌شناسی شهر تاریخی تالین، پایتخت استونی، توجه پژوهشگران تاریخ قرون وسطی را به خود جلب کرده است؛ یافته‌ای کم‌نظیر که از منظر باستان‌شناسی، تاریخ کلیسا و مطالعات دیپلماسی مذهبی اروپا، اهمیتی فراتر از یک شیء تاریخی دارد.

این مُهر سربی که در اصطلاح تاریخی «پاپال بولا» نامیده می‌شود، در اوایل قرن چهاردهم میلادی به‌عنوان مُهر رسمی اسناد صادرشده از سوی دستگاه پاپ مورد استفاده قرار می‌گرفت و نقش آن، تایید اصالت و اعتبار مکاتبات رسمی واتیکان بود.

این اثر در یکی از لایه‌های قرون‌وسطایی شهر تاریخی تالین و در کنار مجموعه‌ای از سفالینه‌ها و دیگر یافته‌های فرهنگی کشف شد. باستان‌شناسان با بررسی زمینه استقرار این شیء، احتمال می‌دهند مُهر یادشده در نتیجه جابه‌جایی خاک یا نخاله‌های تاریخی از بخش‌های قدیمی شهر به محل کنونی منتقل شده باشد؛ هرچند بررسی‌های تکمیلی برای تعیین مسیر دقیق انتقال آن همچنان ادامه دارد.

اهمیت این کشف از آن رو دوچندان است که تاکنون تنها سه مُهر پاپی دیگر از قلمرو استونی شناخته شده بود؛ آثاری که همگی به اسناد بایگانی‌شده تعلق داشتند و هیچ‌یک در جریان حفاری‌های باستان‌شناسی کشف نشده بودند. از این‌رو، یافته جدید نخستین نمونه‌ای به شمار می‌رود که با منشا باستان‌شناختی در استونی شناسایی شده است.

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کد خبر 1405042801962
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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