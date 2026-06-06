به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این کشف حاصل فعالیت هیأت باستان‌شناسی وابسته به شورای‌عالی آثار مصر است که طی کاوش‌های اخیر موفق به شناسایی انواع مختلفی از تدفین‌های دوره یونانی ـ رومی شده‌اند. در این گورستان، گورهای ساده خاکی، تدفین‌های محصور در خشت، تابوت‌های گچی رنگ‌آمیزی‌شده و همچنین تابوت‌های سفالی استوانه‌ای‌شکل متعلق به عصر بطلمیوسی کشف شده است.

شریف فتحی، وزیر گردشگری و آثار باستانی مصر، اعلام کرد این کشف، تصویری جامع از روند شکل‌گیری سکونتگاه‌ها، زندگی روزمره و تعامل جوامع انسانی با محیط طبیعی در دلتای نیل را آشکار می‌سازد.

بررسی‌های اولیه بقایای انسانی نیز نشان‌دهنده تنوع قابل‌توجه در آیین‌های تدفین است.

به گفته هشام اللیثی، دبیرکل شورای‌عالی آثار مصر، برخی تدفین‌ها به‌صورت فردی و برخی به شکل جمعی انجام شده‌اند. همچنین جهت قرارگیری اجساد متفاوت بوده و در برخی موارد دست‌ها در کنار بدن و در برخی دیگر به شکل متقاطع بر روی سینه قرار گرفته‌اند؛ حالتی که در مطالعات مصرشناسی به «وضعیت اوزیریسی» شهرت دارد.

مطالعات لایه‌نگاری باستان‌شناسی نشان می‌دهد گورستان یونانی ـ رومی بر روی بقایای سکونتگاه‌هایی متعلق به دوره پادشاهی کهن، پادشاهی نوین و دوره متاخر مصر بنا شده است؛ موضوعی که از تداوم حضور انسانی در این منطقه طی چند هزار سال حکایت دارد.

کاوشگران علاوه بر تدفین‌ها، مجموعه‌ای از اشیای مرتبط با زندگی روزمره از جمله ظروف سفالی و سنگی، قالب‌های پخت نان، ابزارهای سنگی، بقایای اجاق‌ها و خمره‌های ذخیره‌سازی را نیز شناسایی کرده‌اند. همچنین حجم قابل‌توجهی از استخوان‌های ماهی، پرندگان و حیوانات به دست آمده که می‌تواند اطلاعات مهمی درباره رژیم غذایی و الگوهای معیشتی ساکنان منطقه ارائه کند.

یکی از شگفت‌انگیزترین یافته‌های این فصل کاوش، کشف تدفین کامل چند گراز وحشی در یکی از لایه‌های باستانی محوطه است.

خالد عبدالغنی فرحات، مدیر مأموریت باستان‌شناسی، این کشف را در محوطه‌های تدفینی مصر باستان کم‌سابقه توصیف کرده و احتمال داده است که این حیوانات در دوره‌ای خاص نقش اقتصادی یا معیشتی مهمی برای ساکنان منطقه داشته‌اند.

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