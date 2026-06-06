به گزارش خبرنگار میراثآریا، در سالهای اخیر اندونزی پس از همهگیری کرونا، سیاستهای ویزایی خود را چندین بار اصلاح کرده است. این کشور که پیشتر برای ۱۶۹ کشور معافیت روادید در نظر گرفته بود، در سالهای اخیر این فهرست را بهطور قابل توجهی محدود کرد و ورود اتباع بسیاری از کشورها را به دریافت ویزا یا ویزای فرودگاهی مشروط ساخت.
اکنون مقامهای مهاجرتی و گردشگری اندونزی در حال ارزیابی دوباره این سیاست هستند. براساس گزارشهای منتشرشده، دولت در حال بررسی گسترش فهرست کشورهای مشمول معافیت روادید یا تسهیل بیشتر شرایط ورود گردشگران خارجی است تا بتواند روند رو به رشد ورود گردشگران بینالمللی به ویژه به مقصدهایی مانند بالی، یوگیاکارتا، لومبوک و جاکارتا را تقویت کند.
در همین چارچوب، دولت اندونزی پیشتر در سال ۲۰۲۵ کشورهای برزیل و ترکیه را به فهرست کشورهای برخوردار از معافیت روادید اضافه کرده بود. مقامات اندونزی اعلام کردهاند که این تصمیم بر پایه اصل عمل متقابل، منافع اقتصادی و توسعه گردشگری اتخاذ شده است.
با وجود رویکرد حمایتی نسبت به گردشگری، دولت اندونزی تاکید کرده است که هرگونه گسترش معافیت روادید باید با ملاحظات امنیتی همراه باشد. مقامهای مهاجرتی این کشور اخیرا اعلام کردهاند برخی پروندههای جرائم سایبری و سوءاستفاده از تسهیلات ورود بدون ویزا موجب شده است فرآیند بازنگری با دقت بیشتری دنبال شود.
بر اساس مقررات فعلی، اتباع دهها کشور میتوانند از ویزای فرودگاهی یا نسخه الکترونیکی آن استفاده کنند. این ویزا معمولا برای اقامت ۳۰ روزه صادر میشود و قابلیت تمدید نیز دارد.
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