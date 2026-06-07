خانه تاریخی صباغ شهر ارسک شهرستان بشرویه در فهرست میراث ملی کشور ثبت شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدامیر سلیمانی رباطی امروز یکشنبه 17 خرداد 1405، در خصوص سبک معماری خانه تاریخی صباغ گفت: این خانه تاریخی در گروه خانههای چهارصفه با پیمون کوچک اما استانداد بافت تاریخی شهر ارسک قرار میگیرد. ورودی بنا از ضلع جنوبی با یک دالان زاویهدار به میانسرای کوچک منتهی میشود. که در چهار ضلع آن ایوانهایی پرعمق با پوشش سرطاق قالبی قرار دارد.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بشرویه در مورد سبک پوششی بنا افزود: سبک پوشش ایوانها به این صورت است که ابتدا سرطاق قالبی ساخته شده با گچ و فرم دهی باریکه های نی را آماده کرده و سپس در محل کار گذاشتهاند پس از آن ظاهرا قوسی ته طاق انتهای ایوان را از پاکار بالا برده و در نهایت پوشش بین سرطاق و طه طاق را بصورت ضربی دارای ظاهری تیزهای اجرا کردهاند.
او ادامه داد: معمار معمولا با ایجاد طاقچهها در اطراف ایوانها فضای درونی را از یکنواختی درآورده است. طاقچههایی که دارای ابعاد هماندازهای نیستند و معمولا بصورت قوسی در قسمت فوقانی طراحی شدهاند.
سلیمانی در خصوص ویژگیهای شاخص بنا بیان کرد: این بنا سبکی استاندارد از ویژگیهای معماری دوره تیموری شهر ارسک و به طور کلی شهرستان بشرویه را نشان میدهد که در واقع این گونه پیمون را باید متاثر از ویژگیهای معماری بومی و شروع شونده گونهای سبک استاندارد در معماری شهرستان بشرویه قلمداد کرد که در دورههای بعد خصوصا صفوی به یک شاخص تبدیل میشود. پیمون کوچک بناها و از طرفی اختلاف ارتفاع سطح اشغال خانه از کف زمینهای اطراف بین 50 تا 100 سانتی متر دو رسالت مهم را انجام میداده که ناشی از تجربه و نبوغ معماران بومی بوده است موضوع اول سبب کنترل هوایی و کاهش فشار ورودی هوا در ماههای گرم و سرد سال می شده و موضوع دوم پی کنی و خاکبرداری سطح اشغال خانه نیز دو امر مهم دیگررا در پی داشته است که اولین موضوع کنترل مدیریت زمان در ساخت بدین منظور که خاک حاصل از خاکبرداری سطح خانه را تبدیل به خشت کرده و در ساخت بنا استفاده میشده و مطلب مهم دیگر ساخت پی از کف محدوده خاکبرداری و ادامه ساخت بنا در ایستاتیک بنا بسیار موثر بوده است.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بشرویه گفت: از دیگر ویژگی های مهم اثر باید به وجود زیرزمین اتاق مجاور مطبخ اشاره کرده که نمیتوان عنوان سرداب را برای آن تعریف کرد بلکه یک انباری ذخیره پنهان بیشتر به وصف این زیرزمین شبیه است. در معماری سنتی بشرویه معمولا مطبخ در ضلع شرقی یا شمالی میانسرا قرار دارد اما قرارگیری مطبخ خانه در ایوان شمالی کمی عجیب به نظر میرسد. کف فرش آجری میانسرا و ایوانها ویژگی نیارشی دیگری از بنا محسوب میشود.
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