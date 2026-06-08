خانه تاریخی سجادی بشرویه در فهرست میراث ملی کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی رباطی روز دوشنبه ۱۸خردادماه ۱۴۰۵ گفت: خانه تاریخی سجادی در محله مقری از محلات چهارگانه بافت تاریخی شهر بشرویه واقع شده است که با ۴۰۰مترمربع زیربنا در زمره ابنیه تاریخی بزرگ پیمون شهر بشرویه قرار می‌گیرد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه در خصوص ویژگی‌های کالبدی و نیارشی بنا اظهار کرد: ویژگی‌های معماری سنتی و الگوهای معماری متاخر اسلامی در ترکیبی از ویژگی‌های بومی و برون آورد خانه سجادی را در ردیف بناهای شاخصی قرار می‌دهد.

او ادامه داد: ترکیب کلی این نوع تهرنگ با کالبد فضا به غیر از منزل سجادی در منازلی همچون فیاض بخش، ذبیحی، بی بی ملاعباس و نوع پوشش طاق ایوان‌ها نیز جدای از منازل تاریخی ذکرشده در بناهای عام المنفعه همچون مسجد میانده و حسینیه حاج علی اشرف قابل مقایسه است. تمرکز بر تقارن‌گرایی استاندارد، استفاده از طاق و تویزه در پوشش بناها و سعی در استفاده از پیمون‌های دو ایوانه با میانسرای بزرگ از ویژگی‌های معماری افشاری شهر بشرویه محسوب می‌شود.

سلیمانی در خصوص ویژگی‌های خاص اثر افزود: هندازمان بزرگ درساخت بنا و در عین حال تاکید بر درونگرایی و بهره‌گیری از طاق و تویزه در ساخت فضاهای سرپوشیده به سبک معماری ایوان‌ها از مهم‌ترین ویژگی های این بناست.

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