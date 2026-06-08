۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۷

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

کسب رتبه دوم کشور توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ایلام در جذب تسهیلات حمایتی تبصره ۱۵

کسب رتبه دوم کشور توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ایلام در جذب تسهیلات حمایتی تبصره ۱۵

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام موفق شد در ارزیابی عملکرد مربوط به جذب تجمیعی منابع تخصیصی تسهیلات، رتبه دوم کشور را کسب کند.

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: کسب رتبه دوم کشور توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ایلام در جذب تسهیلات حمایتی تبصره ۱۵ موفقیتی است که در راستای بهره‌گیری از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های منعقد شده و جذب منابع مالی اختصاص‌یافته از محل تسهیلات وزارت میراث‌فرهنگی، بنیاد علوی و بنیاد برکت حاصل شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: کسب این جایگاه، نشان‌دهنده عملکرد مطلوب و پیگیری‌های مستمر مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در راستای جذب منابع حمایتی و هدایت آن به سمت توسعه طرح‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

او تصریح کرد: این اقدامات در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و گردشگری استان صورت گرفته و نقش مؤثری در توسعه پایدار و رونق کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه‌ها ایفا خواهد کرد.

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کد خبر 1405031801448
معصومه علیمحمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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