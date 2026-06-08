به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: کسب رتبه دوم کشور توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ایلام در جذب تسهیلات حمایتی تبصره ۱۵ موفقیتی است که در راستای بهره‌گیری از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های منعقد شده و جذب منابع مالی اختصاص‌یافته از محل تسهیلات وزارت میراث‌فرهنگی، بنیاد علوی و بنیاد برکت حاصل شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: کسب این جایگاه، نشان‌دهنده عملکرد مطلوب و پیگیری‌های مستمر مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در راستای جذب منابع حمایتی و هدایت آن به سمت توسعه طرح‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

او تصریح کرد: این اقدامات در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و گردشگری استان صورت گرفته و نقش مؤثری در توسعه پایدار و رونق کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه‌ها ایفا خواهد کرد.

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