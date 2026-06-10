۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۸

وزارت میراث فرهنگی، پیشگام ارزیابی برای «جایزه موضوعی تحول اداری» شد

وزارت میراث فرهنگی، پیشگام ارزیابی برای «جایزه موضوعی تحول اداری» شد

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان نخستین دستگاه اجرایی کشور، فرآیند ارزیابی برای دریافت «جایزه موضوعی تحول اداری» را پشت سر گذاشت. این ارزیابی که بر مبنای ۲۰ شاخص اصلاحی و تحولی صورت گرفت، گامی در راستای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی برای معرفی در جشنواره شهید رجایی است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، هفدهم خرداد ماه ۱۴۰۵، نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در این وزارتخانه، عملکرد بخش‌های مختلف آن را بر اساس ۲۰ شاخص کلیدیِ تحول و اصلاح نظام اداری مورد ارزیابی دقیق قرار دادند.

علی عموئی، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت فضای مجازی، در تشریح این جلسه اعلام کرد: متولیان برنامه‌های تحول اداری در حوزه‌های تخصصی از جمله دفتر برنامه‌ریزی و بودجه، اداره‌کل توسعه منابع انسانی، اداره‌کل پشتیبانی و رفاه، و دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات، ضمن ارائه مستندات و شواهد اجرایی، اقدامات انجام‌شده و نتایج حاصل از این برنامه‌ها را تشریح کردند.

در ادامه این روند، تیم ارزیاب سازمان اداری و استخدامی کشور، میزان تحقق اهداف و انطباق عملکرد وزارتخانه با شاخص‌های تعیین‌شده را مورد سنجش قرار داد.

کیوان مرادی، معاون امور تحول اداری، نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی، نیز در حاشیه این ارزیابی، هدف از طراحی «جایزه موضوعی تحول اداری» را شناسایی، معرفی و ترویج تجربیات موفق در اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری دانست.

وزارت میراث فرهنگی، پیشگام ارزیابی برای «جایزه موضوعی تحول اداری» شدوزارت میراث فرهنگی، پیشگام ارزیابی برای «جایزه موضوعی تحول اداری» شد

او تأکید کرد: این جایزه فرصتی ارزشمند برای معرفی اقدامات موثر و تحول‌آفرین دستگاه‌های اجرایی و الگوسازی از تجربیات موفق است.

به گفته معاون امور تحول اداری وزارت میراث فرهنگی، پس از اتمام فرآیند ارزیابی تمامی دستگاه‌های منتخب، دستگاه اجرایی برتر بر اساس امتیازات کسب‌شده و الزامات مدل ارزیابی تعیین و جهت معرفی در بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی به دبیرخانه مربوطه معرفی خواهد شد.

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کد خبر 1405032001702
اسدالله حقانی
دبیر مهدی ارجمند

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