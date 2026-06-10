وزارت میراث فرهنگی، پیشگام ارزیابی برای «جایزه موضوعی تحول اداری» شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، هفدهم خرداد ماه ۱۴۰۵، نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در این وزارتخانه، عملکرد بخش‌های مختلف آن را بر اساس ۲۰ شاخص کلیدیِ تحول و اصلاح نظام اداری مورد ارزیابی دقیق قرار دادند.

علی عموئی، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت فضای مجازی، در تشریح این جلسه اعلام کرد: متولیان برنامه‌های تحول اداری در حوزه‌های تخصصی از جمله دفتر برنامه‌ریزی و بودجه، اداره‌کل توسعه منابع انسانی، اداره‌کل پشتیبانی و رفاه، و دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات، ضمن ارائه مستندات و شواهد اجرایی، اقدامات انجام‌شده و نتایج حاصل از این برنامه‌ها را تشریح کردند.

در ادامه این روند، تیم ارزیاب سازمان اداری و استخدامی کشور، میزان تحقق اهداف و انطباق عملکرد وزارتخانه با شاخص‌های تعیین‌شده را مورد سنجش قرار داد.

کیوان مرادی، معاون امور تحول اداری، نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی، نیز در حاشیه این ارزیابی، هدف از طراحی «جایزه موضوعی تحول اداری» را شناسایی، معرفی و ترویج تجربیات موفق در اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری دانست.

او تأکید کرد: این جایزه فرصتی ارزشمند برای معرفی اقدامات موثر و تحول‌آفرین دستگاه‌های اجرایی و الگوسازی از تجربیات موفق است.

به گفته معاون امور تحول اداری وزارت میراث فرهنگی، پس از اتمام فرآیند ارزیابی تمامی دستگاه‌های منتخب، دستگاه اجرایی برتر بر اساس امتیازات کسب‌شده و الزامات مدل ارزیابی تعیین و جهت معرفی در بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی به دبیرخانه مربوطه معرفی خواهد شد.

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