بهگزارش خبرنگار میراث آریا، تور تجربهگرای سفالگران در الموت، روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ با حضور مدیر پایگاه تاریخی الموت، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان، جمعی از کارشناسان این حوزه و ۲۰ نفر از تولیدکنندگان فعال سفال برگزار و تلاش شد پیوند میان یافتههای باستانشناختی و صنایعدستی معاصر ایجاد شود.
بازدید از سایت سفال پایگاه الموت با تجربه ملموس سفالگران از بستر تاریخی و اشیای کاوششده همراه بود.
در این بازدید بر انتقال حس نقش و تکنیکهای کهن به ذهن هنرمندان، حفاظت از طریق بازآفرینی با اطمینان از اینکه بازطراحیها هویت تاریخی را مخدوش نمیکنند، الهامگیری از فرمهای باستانی و زنده نگه داشتن روح این آثار در زندگی امروزی تأکید شد.
در این برنامه همچنین پیشنهادهایی برای نقشآفرینی و تعامل مستمر هنرمندان این عرصه با اصالت میراثفرهنگی، از جمله برگزاری رویدادهای تخصصی سفال و مسابقه تولید اثر با هویت یافتههای الموت در سایتموزه سفال الموت ارائه شد.
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