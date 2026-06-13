به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی از آسیب‌ها و خسارات ناشی از حملات جنایتکارانه آمریکا- صهیونی از مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد بازدید کردند و مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای این دیدار مجید عبادی مدیر کل امور مجلس، طرح ها و لوایح ضمن خیر مقدم به نمایندگان مجلس، گزارش مبسوطی از تعداد ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی خسارت دیده در جنگ ۴۰ روزه را ارائه کردند.

همچنین در ادامه سید محسن میر، مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد به همراه کارشناسان توضیحات فنی و لازم را برای نمایندگان مجلس ارائه کردند.

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