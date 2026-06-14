سی سخت؛ نگین گردشگری جنوب ایران

استان چهارفصل کهگیلویه و بویراحمد سرزمینی است که برف و آفتاب را در کنار هم دارد و شهر سی‌سخت در دامنه‌های زیبای دنا سرشار از جاذبه‌های طبیعی و یکی از غنی‌ترین منابع گیاهان دارویی و غیردارویی کشور است.

سی‌سخت معروف به بهشت جنوب استان، دارای چشم‌اندازی است که گویی خداوند بخشی خارق‌العاده مملو از زیبایی‌های بی‌بدیل خلق کرده و نوای خوش خروش آبشارها و چشمه‌هایش، درختان و سبزه‌ها و گل‌های رنگارنگش هر بیننده‌ای را به وجد می‌آورد.

شهر سی‌سخت در فاصله ۳۵ کیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با مناظر بدیع، چشمه میشی و دریاچه کوه‌گل در ایام نوروز و تابستان از مهمانان و مسافران از اقصی نقاط ایران میزبانی می‌کند.

گزارش: علی اکبر پاک