سی سخت؛ نگین گردشگری جنوب ایران

استان چهارفصل کهگیلویه و بویراحمد سرزمینی است که برف و آفتاب را در کنار هم دارد و شهر سیسخت در دامنههای زیبای دنا سرشار از جاذبههای طبیعی و یکی از غنیترین منابع گیاهان دارویی و غیردارویی کشور است.
سیسخت معروف به بهشت جنوب استان، دارای چشماندازی است که گویی خداوند بخشی خارقالعاده مملو از زیباییهای بیبدیل خلق کرده و نوای خوش خروش آبشارها و چشمههایش، درختان و سبزهها و گلهای رنگارنگش هر بینندهای را به وجد میآورد.
شهر سیسخت در فاصله ۳۵ کیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با مناظر بدیع، چشمه میشی و دریاچه کوهگل در ایام نوروز و تابستان از مهمانان و مسافران از اقصی نقاط ایران میزبانی میکند.
گزارش: علی اکبر پاک
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