https://www.chtn.ir/x4rqb۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹ کد خبر 1405032402168 فیلم خبری کهگیلویه و بویراحمد: چشمه میشی سی سخت، پرآبترین و خنکترین چشمه زاگرس منطقه سیسخت در کهگیلویه و بویراحمد یکی از زیباترین جاذبههای طبیعی ایران است. دریافت 6 MB در این منطقه چشمهای فوقالعاده زیبا وجود دارد که از آب کوههای اطراف تشکیلشده و نام آن چشمه میشی است. انتهای پیام/ کد خبر 1405032402168 علی پاک دبیر محمد آوخ برچسبها کهگیلویه و بویراحمد دنا سی سخت طبیعتگردی پربینندهترینها جشنواره حال خوب دریاچه ارومیه بازدید از کارگاههای صنایع دستی استان البرز به مناسبت روز جهانی صنایع دستی جلوهای از اصالت و خلاقیت در صنایعدستی مازندران ششمین جشنواره «طعم امید»، درهای گردشگری را به روی معلولان گشود
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