۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹

کهگیلویه و بویراحمد:

چشمه میشی سی سخت، پرآب‌ترین و خنک‌ترین چشمه‌ زاگرس

چشمه میشی سی سخت، پرآب‌ترین و خنک‌ترین چشمه‌ زاگرس

منطقه سی‌سخت در کهگیلویه و بویراحمد یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی ایران است.

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در این منطقه چشمه‌ای فوق‌العاده زیبا وجود دارد که از آب کوه‌های اطراف تشکیل‌شده و نام آن چشمه میشی است.

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کد خبر 1405032402168
علی پاک
دبیر محمد آوخ

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