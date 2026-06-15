۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴

افتتاح کارگاه کرباس‌بافی سیمین قطیفه بشرویه در هفته صنایع‌دستی

افتتاح کارگاه کرباس‌بافی سیمین قطیفه بشرویه در هفته صنایع‌دستی

کارگاه کرباس‌بافی سیمین قطیفه در شهرستان بشرویه، همزمان با گرامیداشت هفته صنایع‌دستی سال ۱۴۰۵ و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه کرباس‌بافی سیمین قطیفه با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، معاون صنایع‌دستی، معاون عمرانی فرمانداری بشرویه و جمعی از مسئولان، به نمایندگی از سایر کارگاه‌های این شهرستان روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ افتتاح شد.

سیدامیر سلیمانی رباطی، مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه در حاشیه این مراسم ضمن اشاره به پیشینه تاریخی این هنر در منطقه، اظهار کرد: وجود سطح زیرکشت قابل‌توجه پنبه و فعالیت کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی در بشرویه، بستر بسیار مناسبی را برای تأمین مواد اولیه و رونق صنعت کرباس‌بافی فراهم کرده است که خوشبختانه این صنعت در شهرستان از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: کارگاه سیمین قطیفه به مدیریت مهدی رمضانیان‌مقدم، با سرمایه‌گذاری ۱۴ میلیارد ریالی بخش خصوصی و دریافت ۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه، به‌عنوان یک مدل موفق در حوزه اقتصاد خانواده‌محور برای دو نفر اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد کرده است.

تأکید بر خلاقیت و مدیریت اقتصادی در تولیدات صنایع‌دستی

سیداحمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ضمن تقدیر از فعالان این حوزه، گفت: حمایت از صنعتگران، تسهیل در فرآیند تولید و فراهم‌سازی دسترسی آسان به بازارهای فروش، از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی تولیدات، تصریح کرد: هنرمندان باید با بهره‌گیری از دانش‌های نوین و تقویت خلاقیت، محصولات خود را با نیازهای روز بازار و سلیقه مشتریان همگام‌سازی کنند.

او با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر کشور افزود: تأثیرات اقتصادی یک سال اخیر بر صنایع‌دستی غیرقابل‌انکار است. برای مهار تورم و رشد هزینه‌های تولید، پیشنهاد می‌شود صنعتگران با تشکیل تعاونی‌های خرید مواد اولیه یا خرید عمده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر، نسبت به توزیع بهینه مواد اولیه اقدام کنند تا هزینه‌های تمام‌شده برای تولیدکنندگان خرد کاهش یابد.

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کد خبر 1405032502234
سمیه محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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