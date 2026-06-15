به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه کرباس‌بافی سیمین قطیفه با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، معاون صنایع‌دستی، معاون عمرانی فرمانداری بشرویه و جمعی از مسئولان، به نمایندگی از سایر کارگاه‌های این شهرستان روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ افتتاح شد.

سیدامیر سلیمانی رباطی، مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه در حاشیه این مراسم ضمن اشاره به پیشینه تاریخی این هنر در منطقه، اظهار کرد: وجود سطح زیرکشت قابل‌توجه پنبه و فعالیت کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی در بشرویه، بستر بسیار مناسبی را برای تأمین مواد اولیه و رونق صنعت کرباس‌بافی فراهم کرده است که خوشبختانه این صنعت در شهرستان از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: کارگاه سیمین قطیفه به مدیریت مهدی رمضانیان‌مقدم، با سرمایه‌گذاری ۱۴ میلیارد ریالی بخش خصوصی و دریافت ۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه، به‌عنوان یک مدل موفق در حوزه اقتصاد خانواده‌محور برای دو نفر اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد کرده است.

تأکید بر خلاقیت و مدیریت اقتصادی در تولیدات صنایع‌دستی

سیداحمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ضمن تقدیر از فعالان این حوزه، گفت: حمایت از صنعتگران، تسهیل در فرآیند تولید و فراهم‌سازی دسترسی آسان به بازارهای فروش، از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی تولیدات، تصریح کرد: هنرمندان باید با بهره‌گیری از دانش‌های نوین و تقویت خلاقیت، محصولات خود را با نیازهای روز بازار و سلیقه مشتریان همگام‌سازی کنند.

او با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر کشور افزود: تأثیرات اقتصادی یک سال اخیر بر صنایع‌دستی غیرقابل‌انکار است. برای مهار تورم و رشد هزینه‌های تولید، پیشنهاد می‌شود صنعتگران با تشکیل تعاونی‌های خرید مواد اولیه یا خرید عمده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر، نسبت به توزیع بهینه مواد اولیه اقدام کنند تا هزینه‌های تمام‌شده برای تولیدکنندگان خرد کاهش یابد.

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