به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در حاشیه برنامه‌های هفته صنایع‌دستی، مدیرکل میراث‌فرهنگی به همراه معاون صنایع‌دستی استان و معاون عمرانی فرماندار بشرویه، از بخش‌های مختلف مجموعه نساجی سنتی دسداس روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ بازدید کردند.

دسداس؛ الگویی موفق در پیوند سنت و فناوری

سیدامیر سلیمانی‌رباطی، مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه در این بازدید، مجموعه دسداس به مدیریت داوود اکبری را یکی از واحدهای پیشرو و دانش‌بنیان استان معرفی کرد و گفت: این مجموعه در زمینه تولید و بومی‌سازی دستگاه‌های ماکوپران و تولید تخصصی پارچه‌ها و البسه محلی در رشته‌های کرباس‌بافی و حوله‌بافی، فعالیت‌های چشمگیری داشته است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: گروه دسداس با بهره‌گیری از دانش و تخصص جوانان در دو حوزه طراحی مهندسی دستگاه‌های نساجی و بافندگی حرفه‌ای، تحولی ملموس و قابل‌تحسین در صنعت نساجی استان ایجاد کرده است.

سلیمانی‌رباطی در تشریح دلایل موفقیت این مجموعه بیان کرد: اتکای این گروه بر مطالعات علمی، طراحی نرم‌افزاری دستگاه‌ها پیش از ساخت، تکمیل زنجیره ارزش (از تولید تا فروش)، ارائه آموزش‌های تخصصی و تولید پارچه‌های عریض (با عرض ۲ متر) و بافت‌های ترکیبی، دسداس را از سایر کارگاه‌ها متمایز کرده است.

حمایت از صنایع‌دستی دانش‌بنیان، اولویت اداره‌کل میراث‌فرهنگی

سیداحمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از مدیریت و تیم متخصص این مجموعه در حوزه‌های تولید دستگاه، بافندگی، تولید محتوا و تبلیغات، اظهار کرد: حمایت از مجموعه‌های صنایع‌دستی که بر پایه دانش و نوآوری فعالیت می‌کنند، از وظایف ذاتی این اداره‌کل است.

برآبادی، با اشاره به قابلیت‌های توسعه‌محور این مجموعه، از صدور دستور ویژه برای اعطای تسهیلات حمایتی به مجموعه دسداس خبر داد.

این دیدار با اهدای لوح تقدیر به جمعی از بانوان فعال در بخش‌های تولید پارچه و تیم تولید محتوای این مجموعه پایان یافت.

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