به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین هفتگی «یکشنبه‌های عرفانی» یک‌شنبه این هفته ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور سیداحمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی و حسنعلی فولادی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره کل، در حوض‌خانه تابستانه عمارت تاریخی مستوفی بشرویه برگزار شد.

سیدامیر سلیمانی‌رباطی، مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه، ضمن تشریح این رویداد گفت: مطابق با رسمی دیرینه، دوستداران فرهنگ و ادب هر هفته در تالار عمارت مستوفی گرد هم می‌آیند تا با تکیه بر عرفان مثنوی مولانا و بهره‌گیری از تفاسیر بدیع‌الزمان فروزانفر، به خوانش و واکاوی ابیات عرفانی بپردازند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: هدف از این جلسات، تبیین حقیقت عالم و معنای وجودی انسان در دنیای معاصر از دریچه تفاسیر قرآنی و به‌صورت عامه‌فهم است.

سیداحمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، در این مراسم ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران این برنامه، جایگاه فرهنگی ایران را متکی بر آثار مفاخر بزرگ دانست که در بستر آموزه‌های قرآنی پرورش یافته‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه ممتاز علامه بدیع‌الزمان فروزانفر تأکید کرد: درخشش این چهره ماندگار ادبیات ایران در سطح ملی، ریشه در تربیت در خانواده‌ای دینی و جامعه‌ای با اصالت و هویت عمیق بشرویه دارد.

او با تأکید بر اهمیت گردشگری ادبی به عنوان یک ظرفیت نوین اظهار کرد: امروزه در سراسر جهان، اشعار عرفانی بزرگانی چون مولانا به عنوان راهنمای زندگی سعادتمندانه شناخته می‌شوند؛ لذا باید از این ظرفیت فرهنگی برای توسعه گردشگری به نحو احسن استفاده کرد.

برآبادی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به ظرفیت‌های بشرویه در حوزه مفاخر علمی و ادبی، این شهرستان بتواند به قطب گردشگری ادبی در منطقه تبدیل شود.

او همچنین وعده داد: اداره کل میراث‌فرهنگی از برگزاری رویدادهای محتوامحور در این شهرستان حمایت کرده و همکاری‌های لازم برای اعتلای گردشگری ادبی را از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهد کرد.

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