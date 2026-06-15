https://www.chtn.ir/x4rsT۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰ کد خبر 1405032502303 فیلم خبری افتتاح نمایشگاه آرایه ها وتجهیزات اقامتی بارویکرد صنایع دستی در هتل نوین پلاس مشهد تدوین سیدحسن ایزانلو دریافت 50 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405032502303 سید حسن ایزانلو دبیر محمد آوخ برچسبها وزارت میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی خراسان رضوی شهرستان مشهد نمایشگاه صنایعدستی پربینندهترینها جشنواره حال خوب دریاچه ارومیه بازدید از کارگاههای صنایع دستی استان البرز به مناسبت روز جهانی صنایع دستی افتتاح دو خانه صنایع دستی در استان البرز دیدار مدیرکل میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان با صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی
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