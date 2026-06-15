۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰

افتتاح نمایشگاه آرایه ها وتجهیزات اقامتی بارویکرد صنایع دستی در هتل نوین پلاس مشهد

افتتاح نمایشگاه آرایه ها وتجهیزات اقامتی بارویکرد صنایع دستی در هتل نوین پلاس مشهد

تدوین سیدحسن ایزانلو

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کد خبر 1405032502303
سید حسن ایزانلو
دبیر محمد آوخ

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