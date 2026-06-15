به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در مراسم تکریم و معارفه فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان که امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ با حضور سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سرهنگ مراونه، رئیس آموزش فرماندهی انتظامی خوزستان، سرهنگ ساعدی، معاون پلیس پیشگیری استان، عزیز بیوسه، رئیس پلیس راهور کلان‌شهر اهواز، محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، معاونان و جمعی از کارکنان این اداره‌کل برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات سرهنگ کاظم میرمقدم در دوران تصدی، سرهنگ محمد اسماعیلی با حکم فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان خوزستان منصوب شد.

ظرفیت‌های تاریخی خوزستان نیازمند حفاظت هوشمندانه است

محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، در ابتدای این نشست به عنوان نخستین سخنران ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان کشوری و استانی بر جایگاه ویژه خوزستان در نقشه تمدنی ایران تأکید کرد.

او با اشاره به غنای فرهنگی و وجود آثار ارزشمند تاریخی بر ضرورت تقویت یگان حفاظت برای صیانت از این میراث گران‌بها تأکید و همکاری میان دستگاه‌های انتظامی و بدنه اجرایی اداره‌کل را ستودنی توصیف کرد.

تأکید بر مشارکت‌های اجتماعی و تعاملات فرابخشی

در ادامه، سرهنگ کاظم میرمقدم، فرمانده پیشین یگان حفاظت استان، به ارائه گزارشی از دوران فعالیت خود پرداخت.

او با اشاره به گستردگی مأموریت در استانی با قدمت بالا و آثار جهانی متعدد، بر اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین حفاظتی و ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد.

سرهنگ میرمقدم دریافت گزارش‌های مردمی و تقویت همکاری با پلیس‌های تخصصی فراجا را از مهم‌ترین دستاوردهای دوره فرماندهی خود برشمرد و برای فرمانده جدید آرزوی توفیق کرد.

آمادگی برای تداوم مسیر حفاظت با تکیه بر تعاملات درون و برون‌سازمانی

سرهنگ محمد اسماعیلی، فرمانده جدید یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان، نیز در این آیین ضمن تشکر از اعتماد فرماندهی یگان حفاظت وزارت و حسن نظر مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان، بر اهمیت مسئولیت محول‌شده تأکید کرد.

او با اشاره به برنامه‌های پیش رو اظهار کرد: صیانت از میراث فرهنگی در استانی با تنوع تاریخی خوزستان جز با مشارکت همه‌جانبه امکان‌پذیر نیست.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان با تأکید بر استمرار سیاست‌های حمایتی و حفاظتی پیشین بر اهمیت ارتباط تنگاتنگ با انجمن‌های میراث‌فرهنگی، معتمدان محلی و دستگاه‌های انتظامی تأکید کرد و افزود: تلاش خواهیم کرد با آسیب‌شناسی دقیق و تقویت توان عملیاتی یگان ضریب امنیت آثار تاریخی استان را ارتقا داده از ظرفیت‌های علمی و انتظامی برای پیشگیری از تخلفات حوزه میراث فرهنگی بهره حداکثری ببریم.

راهبردهای یگان حفاظت بر پایه هم‌افزایی است

سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، نیز در این آیین استان خوزستان را به دلیل وسعت جغرافیایی و دارا بودن آثار ثبت جهانی یکی از نقاط استراتژیک در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور دانست.

او با اشاره به شاخص‌های جمعیتی و وسعت استان، بر لزوم ارتقای سطح مشارکت‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های محلی برای حفاظت از آثار تأکید کرد.

سرهنگ احمدی دو محور کلیدی را برای مدیریت جدید یگان حفاظت خوزستان ترسیم کرد: نخست، توسعه ارتباطات مستمر با فرمانداران و بخشداران برای بهره‌گیری از توان محلی، و دوم، تعمیق همکاری‌های بین‌سازمانی از راه تفاهم‌نامه‌های عملیاتی با یگان‌های محیط‌بانی، جنگلبانی و پلیس‌های تخصصی فراجا.

او همچنین با قول مساعدت برای پیگیری تأمین تجهیزات و تقویت نیروی انسانی، از زحمات سرهنگ میرمقدم تجلیل و بر توانمندی‌های سرهنگ اسماعیلی در ادامه مسیر تأکید کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از خدمات سرهنگ کاظم میرمقدم تجلیل به عمل آمد و حکم انتصاب سرهنگ محمد اسماعیلی به او اعطا شد.

درخور ذکر اینکه سرهنگ محمد اسماعیلی متولد بهبهان و فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی‌ رشته تاریخ از دانشگاه شهیدچمران اهواز است. او پیش ‌از این به‌عنوان فرمانده انتظامی شهرستان‌های آغاجاری و امیدیه فعالیت داشت.

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