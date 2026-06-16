میراثآریا: خراسان بزرگ، سرزمینی که قرنها دروازه فرهنگی شرق ایران و کانون پیوند دین، عرفان و تمدن بوده است، در ماه محرم جلوهای متفاوت از هویت تاریخی خود را آشکار میکند. از حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد تا روستاهای کوهستانی خراسان شمالی و آبادیهای کویری خراسان جنوبی، آیینهای سوگواری محرم در قالب مجموعهای از سنتها، مراسم و مناسک کهن برگزار میشود که بخشی ارزشمند از میراث فرهنگی ناملموس ایران را شکل دادهاند. این آیینها که ریشه در قرنها باور، هنر و حافظه جمعی مردم دارند، امروز علاوه بر کارکرد مذهبی، به یکی از مهمترین جلوههای گردشگری آیینی و مذهبی شرق ایران تبدیل شدهاند و هر سال هزاران زائر، پژوهشگر و گردشگر فرهنگی را به این خطه میکشانند.
زمانی که از محرم در خراسان سخن گفته میشود، تنها یک استان یا یک شهر مدنظر نیست. خراسان امروز به سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی تقسیم شده، اما بسیاری از آیینهای عاشورایی این منطقه ریشه در فرهنگی مشترک دارند که طی قرنها شکل گرفته است.
در این پهنه وسیع، عزاداری محرم تنها یک مراسم مذهبی نیست؛ بلکه بخشی از شیوه زندگی مردم است. از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای دورافتاده، محرم فصلی است که در آن حافظه تاریخی جامعه بار دیگر زنده میشود و روایت کربلا در قالب سنتهای بومی بازآفرینی میشود.
در خراسان، آیینهای محرم با عناصر گوناگونی مانند موسیقی آیینی، تعزیه، علمگردانی، نخلگردانی، روضهخوانی، نذری و آیینهای خاص محلی درآمیختهاند و مجموعهای متنوع از میراث ناملموس را پدید آوردهاند.
مشهد؛ قلب تپنده سوگواری ائمه اطهار در شرق ایران
بدون تردید مهمترین مرکز مذهبی شرق ایران و یکی از بزرگترین کانونهای عزاداری محرم در جهان تشیع است. در روزهای محرم، فضای شهر رنگ و بویی متفاوت پیدا میکند. خیابانهای منتهی به حرم سیاهپوش میشوند و هیئتهای عزاداری از نقاط مختلف کشور خود را به مشهد میرسانند.
در اطراف هزاران نفر در مراسم عزاداری شرکت میکنند. صدای نوحهخوانی در صحنها طنینانداز میشود و زائران از نقاط مختلف ایران و جهان اسلام در کنار یکدیگر به سوگواری میپردازند.
برای گردشگران مذهبی، حضور در مشهد طی روزهای محرم فرصتی کمنظیر برای مشاهده یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی ایران است. این مراسم تنها یک رویداد دینی نیست، بلکه نمایشی از همبستگی اجتماعی، تنوع فرهنگی و استمرار سنتهای عاشورایی محسوب میشود.
پیشینه تاریخی آیینهای محرم در خراسان
تاریخ تشیع در خراسان سابقهای طولانی دارد. حضور امام رضا(ع) در این سرزمین و شکلگیری مرکز بزرگ زیارتی در مشهد، نقش مهمی در گسترش فرهنگ عاشورا در منطقه ایفا کرده است. در دورههای مختلف تاریخی، بهویژه از عصر صفویه به بعد، آیینهای عزاداری در شهرهای خراسان توسعه یافتند. تکایا، حسینیهها و مساجد متعددی ساخته شدند و سنتهای محلی با فرهنگ عاشورایی پیوند خوردند.
در دوران قاجار، بسیاری از سفرنامهنویسان از شکوه مراسم محرم در مشهد، نیشابور، سبزوار و دیگر شهرهای خراسان یاد کردهاند. گزارشهای تاریخی نشان میدهد که این آیینها نه تنها کارکرد مذهبی، بلکه نقش مهمی در انسجام اجتماعی مردم منطقه داشتهاند.
علمگردانی؛ پرچمهای حماسه در کوچههای خراسان
یکی از شناختهشدهترین جلوههای محرم در خراسان، آیین علمگردانی است. در بسیاری از شهرها و روستاها، علمهایی با ارتفاع چند متر که با پارچههای سبز، سیاه و تزئینات فلزی آراسته شدهاند، در میان جمعیت عزادار حرکت داده میشوند.
این علمها نمادی از پرچمهای سپاه امام حسین(ع) و یادآور رشادت حضرت عباس(ع) هستند. در برخی مناطق خراسان، ساخت علم خود یک هنر سنتی محسوب میشود. استادکاران محلی طی نسلها مهارتهای مربوط به فلزکاری، چوبکاری و تزئین علمها را حفظ کردهاند. از منظر گردشگری فرهنگی، علمگردانی یکی از جذابترین جلوههای بصری محرم در خراسان به شمار میرود.
نخلگردانی در خراسان جنوبی
در بخشهایی از آیین نخلگردانی همچنان جایگاه ویژهای دارد. نخل، سازهای چوبی و نمادین است که به عنوان نشانهای از تابوت یا پیکر امام حسین(ع) در میان عزاداران حمل میشود.حرکت نخل در کوچهها و میدانهای شهر، یکی از تأثیرگذارترین لحظات مراسم عاشورا به شمار میآید.
صدها نفر برای حمل آن مشارکت میکنند و همین موضوع جلوهای از همبستگی و مشارکت جمعی را به نمایش میگذارد. برای پژوهشگران مردمشناسی، این آیین نمونهای ارزشمند از پیوند نمادهای مذهبی با فرهنگ بومی مناطق کویری ایران است.
تعزیه؛ تئاتر مقدس در دشتهای خراسان
تعزیه در سراسر خراسان جایگاهی مهم دارد. در روستاهای خراسان رضوی و جنوبی، تعزیه هنوز به شیوههایسنتی اجرا میشود و بسیاری از نسخههای قدیمی تعزیهخوانی در این مناطق حفظ شدهاند.
تماشای تعزیه برای گردشگران فرهنگی، فرصتی است برای آشنایی با هنری که ادبیات، موسیقی، روایت تاریخی و نمایش را در قالبی واحد گرد هم آورده است. در برخی مناطق، گروههای تعزیهخوانی قدمتی بیش از یک قرن دارند و اجرای نقشها به صورت موروثی میان اعضای خانواده منتقل میشود.
خراسان شمالی؛ آیینهای محرم در سرزمین اقوام
به دلیل تنوع قومی و فرهنگی خود، یکی از جذابترین مناطق برای مطالعه آیینهای محرم است. در این استان، اقوام مختلف فارس، ترک، کرد، ترکمن و تات هر یک بخشی از سنتهای خود را در مراسم عاشورایی حفظ کردهاند.
ترکهای خراسان شمالی بخشی از اقوام ترک تبارِ ساکنِ خراسان هستند که به زبان ترکی خراسانی تکلم میکنند و از لحاظ جمعیتی یکی از گروهای قومی در استانهای خراسان به شمار میروند؛ و همچنین کردهای خراسان در منطقه وسیعی از نواحی شمال خراسان زندگی میکنند و از لحاظ جمعیتی یکی از گروههای قومی در استانهای خراسان به شمار میروند. تعزیه این دو قوم اصیل، نمایش و آیینی نمایشی مذهبی با چهارچوبی خاص ویکی از جلوههای ماه محرم است که وقایع مذهبی، داستانهای تاریخی، اساطیر و قصههای عامیانه را بازگو میکند.
این تنوع سبب شده است که آیینهای محرم در خراسان شمالی رنگارنگ و متفاوت باشند. موسیقیهای محلی، شیوههای خاص نوحهخوانی و سنتهای ویژه عزاداری از جمله ویژگیهای این منطقه هستند. برای گردشگران علاقهمند به فرهنگهای بومی، خراسان شمالی نمونهای کمنظیر از همزیستی سنتهای قومی در چارچوب فرهنگ عاشورایی محسوب میشود.
نوحهخوانی؛ میراث شفاهی شرق ایران
یکی از مهمترین ارکان عزاداری در خراسان، نوحهخوانی است. نوحههای خراسانی از نظر ادبی و موسیقایی جایگاه ویژهای دارند. بسیاری از این اشعار طی قرنها سینه به سینه منتقل شدهاند.
در برخی مناطق، نوحهها با گویشهای محلی اجرا میشوند و همین موضوع ارزش فرهنگی آنها را دوچندان میکند. این سنت شفاهی را میتوان بخشی از میراث ناملموس منطقه دانست؛ میراثی که نه در بناها و آثار تاریخی، بلکه در حافظه مردم حفظ شده است.
آیینهای روستایی؛ گنجینههای کمتر شناختهشده
بخش مهمی از میراث عاشورایی خراسان در روستاها جریان دارد. در بسیاری از آبادیهای دورافتاده، آیینهایی برگزار میشود که ریشههای چند صد ساله دارند. برخی از این مراسم تنها در یک روستا یا چند آبادی محدود دیده میشوند و از همین رو ارزش مردمشناختی بالایی دارند.
در این مناطق، محرم هنوز همان ویژگیهای سنتی خود را حفظ کرده است. مشارکت همگانی، نقش ریشسفیدان، حضور نسلهای مختلف و انتقال شفاهی سنتها، تصویری زنده از فرهنگ بومی خراسان ارائه میدهد.
نذری؛ جلوهای از مهماننوازی خراسانی
در سراسر خراسان، نذری بخش جداییناپذیر مراسم محرم است. از مشهد تا بیرجند و بجنورد، هزاران نفر در تهیه و توزیع غذاهای نذری مشارکت میکنند. این سنت فراتر از یک عمل مذهبی است. نذری نمادی از همدلی، بخشش و مشارکت اجتماعی محسوب میشود و نقشی مهم در تقویت پیوندهای اجتماعی دارد. برای گردشگران خارجی، مشاهده این فرهنگ مهماننوازی و مشارکت جمعی، یکی از جذابترین تجربههای سفر به ایران در ایام محرم است.
بیرجند؛ روایت سوگواری در حاشیه کویر
در روزهای محرم چهرهای متفاوت پیدا میکند. فضای تاریخی شهر، حسینیههای قدیمی و حضور گسترده مردم در مراسم عزاداری، حال و هوایی خاص به بیرجند میبخشد. در این شهر، بسیاری از آیینهای محرم با عناصر فرهنگی مناطق کویری درآمیختهاند و جلوهای منحصربهفرد از سوگواری عاشورایی را شکل دادهاند. برای گردشگران فرهنگی، بیرجند فرصت بسیار مناسبی برای مشاهده پیوند میان معماری تاریخی، فرهنگ بومی و آیینهای مذهبی است.
سبزوار و نیشابور؛ شهرهای کهن عاشورا از دیگر مراکز مهم عزاداری در خراسان هستند. این شهرها که پیشینهای طولانی در فرهنگ و تمدن ایرانی دارند، آیینهای عاشورایی متنوعی را در خود حفظ کردهاند. دستههای عزاداری، مراسم روضهخوانی، تعزیه و سنتهای محلی محرم در این شهرها بخشی از هویت فرهنگی منطقه را تشکیل میدهند.
گردشگری آیینی در خراسان
خراسان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری مذهبی ایران است، اما ظرفیتهای آن تنها به زیارت محدود نمیشود. محرم فرصتی است برای آشنایی با طیف گستردهای از آیینهای مذهبی و سنتهای بومی که در نقاط مختلف این منطقه برگزار میشوند.
گردشگران میتوانند در کنار زیارت، با موسیقی آیینی، هنرهای سنتی، معماری مذهبی، تعزیه، نخلگردانی و دیگر جلوههای میراث ناملموس خراسان آشنا شوند. این تنوع فرهنگی، خراسان را به یکی از غنیترین مناطق ایران در حوزه گردشگری آیینی تبدیل کرده است.
میراث ناملموس و ضرورت پاسداری
آیینهای محرم در خراسان تنها مجموعهای از مراسم مذهبی نیستند؛ آنها گنجینهای از دانش بومی، هنرهای سنتی، موسیقی آیینی، روایتهای شفاهی و مهارتهای اجتماعی را در خود جای دادهاند.
در روزگاری که بسیاری از سنتهای محلی در معرض فراموشی قرار گرفتهاند، حفظ این آیینها اهمیتی دوچندان پیدا میکند. مستندسازی مراسم، حمایت از گروههای تعزیهخوانی، ثبت سنتهای محلی و آموزش نسلهای جوان از جمله اقداماتی است که میتواند به تداوم این میراث کمک کند.
محرم در خراسان روایتی گسترده از تاریخ، ایمان و فرهنگ است. از صحنهای نورانی حرم امام رضا(ع) در مشهد تا روستاهای دورافتاده خراسان شمالی و آبادیهای کویری خراسان جنوبی، آیینهای عاشورایی همچنان بخشی زنده از زندگی مردم هستند. این سنتها که طی قرنها شکل گرفته و به نسلهای بعدی منتقل شدهاند، امروز نه تنها هویت مذهبی منطقه را بازتاب میدهند، بلکه بخشی ارزشمند از میراث فرهنگی ناملموس ایران محسوب میشوند.
در خراسان، محرم تنها فصل سوگواری نیست؛ فصل آشکار شدن حافظه تاریخی یک سرزمین است. سرزمینی که در آن زیارت، آیین، هنر و فرهنگ در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و یکی از غنیترین جلوههای میراث عاشورایی ایران را پدید آوردهاند.
گزارش از یعقوب صلاحی
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