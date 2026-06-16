میرراث آریا: لرستان از کهنترین زیستگاههای انسانی در ایران محسوب میشود. یافتههای باستانشناسی در غارهای این استان نشان میدهد که انسان از دهها هزار سال پیش در این منطقه زندگی میکرده است. در کنار این پیشینه تاریخی، وجود جنگلهای بلوط، آبشارهای مرتفع، دریاچههای طبیعی، درههای عمیق و کوهستانهای باشکوه، لرستان را به یکی از جذابترین استانهای کشور برای طبیعتگردی و ماجراجویی تبدیل کرده است.
جنگل و آبشار نایانگیز؛ بهشت بلوطهای زاگرس
جنگل و آبشار نایانگیز از زیباترین مناطق طبیعی شهرستان خرمآباد به شمار میرود. این منطقه بخشی از جنگلهای ارزشمند زاگرس است که بخش عمده پوشش گیاهی آن را درختان بلوط تشکیل میدهند. جنگل نایانگیز در نزدیکی روستایی به همین نام قرار گرفته و به دلیل طبیعت بکر و چشماندازهای سرسبز، از محبوبترین مقاصد طبیعتگردی در لرستان محسوب میشود.
یکی از ویژگیهای شاخص این منطقه، آبشارهای پلکانی و چشمههای متعدد آن است که در دل جنگل جریان دارند و منظرهای چشمنواز ایجاد کردهاند. صدای جریان آب در کنار آواز پرندگان و هوای خنک کوهستانی، فضایی آرامشبخش برای گردشگران فراهم میکند.
حیاتوحش این منطقه نیز قابل توجه است. سنجاب ایرانی که از گونههای شاخص جنگلهای زاگرس به شمار میرود، در این محدوده زندگی میکند. این جانور با دفن دانههای بلوط در خاک، نقش مهمی در تجدید حیات جنگلهای بلوط ایفا میکند. بهترین زمان بازدید از جنگل نایانگیز فصل بهار و اوایل تابستان است؛ زمانی که طبیعت منطقه در سرسبزترین حالت خود قرار دارد.
غار کلدر؛ گواهی بر حضور نخستین انسانهای هوشمند
در فاصلهای نه چندان دور از خرمآباد و در نزدیکی روستای قلعهسنگی، غار کلدر قرار دارد؛ غاری که نام آن در محافل علمی و باستانشناسی جهان شناخته شده است.
اهمیت این غار به دلیل کشف شواهدی از حضور انسان هوشمند یا هوموساپینس در آن است. پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که غار کلدر یکی از مهمترین محوطههای پیش از تاریخ در ایران و خاورمیانه محسوب میشود و اطلاعات ارزشمندی درباره زندگی انسان در دهها هزار سال پیش در اختیار پژوهشگران قرار داده است.
بازدید از این غار علاوه بر علاقهمندان به طبیعت، برای دوستداران تاریخ و باستانشناسی نیز تجربهای متفاوت خواهد بود.
پارک جنگلی مخملکوه؛ تابلوی سبز طبیعت خرمآباد
پارک جنگلی مخملکوه یکی از شناختهشدهترین جاذبههای طبیعی خرمآباد است که در شمال این شهر قرار دارد. دلیل نامگذاری این منطقه، پوشش گلسنگهایی است که در فصلهای مرطوب سال روی صخرههای کوه میرویند و ظاهری مخملی به آن میبخشند.
این مجموعه طبیعی با وسعت قابل توجه، مقصدی مناسب برای کوهپیمایی، طبیعتگردی، عکاسی و پیکنیکهای خانوادگی است. در بخشهای مختلف مخملکوه مسیرهای پیادهروی و چشماندازهای متعددی وجود دارد که امکان تماشای طبیعت زاگرس را فراهم میکند.
از مهمترین جاذبههای این منطقه میتوان به تنگه شبیخون و آبشار شبیخون اشاره کرد که بهویژه در فصل بهار و پس از بارندگیها جلوهای تماشایی پیدا میکنند. وجود امکاناتی مانند آلاچیق، رستوران، کافه و فضاهای استراحت باعث شده این منطقه به یکی از پرطرفدارترین تفرجگاههای خرمآباد تبدیل شود.
بازار تاریخی خرمآباد؛ قلب تپنده تجارت سنتی
بازار تاریخی خرمآباد که با نام بازار میرزا رضا یا بازار طلافروشان نیز شناخته میشود، یکی از مهمترین مراکز تجاری و تاریخی شهر به شمار میرود. این بازار در اوایل دوره پهلوی و بر پایه الگوی بازارهای سنتی ایران ساخته شد و امروزه همچنان یکی از مراکز اصلی خرید و فروش در شهر است.
معماری سنتی، راستههای قدیمی و حضور کسبه محلی، فضای خاصی به این مجموعه بخشیده است. گردشگرانی که به خرمآباد سفر میکنند، میتوانند علاوه بر آشنایی با فضای سنتی بازار، صنایعدستی، سوغات محلی، محصولات بومی و خوراکیهای سنتی لرستان را نیز تهیه کنند.
آبشار نوژیان؛ یکی از بلندترین آبشارهای ایران
آبشار نوژیان در جنوب شرقی خرمآباد قرار دارد و با ارتفاعی نزدیک به ۹۵ متر، در میان بلندترین آبشارهای ایران جای میگیرد. این آبشار در منطقهای کوهستانی و در ارتفاعات زاگرس واقع شده و آب آن از چشمههای بالادست تأمین میشود. مسیر منتهی به آبشار از میان چشماندازهای کوهستانی و مراتع سرسبز عبور میکند و همین موضوع جذابیت سفر به این منطقه را دوچندان کرده است.
در اطراف آبشار گونههای متنوعی از گیاهان دارویی رشد میکنند و بسیاری از گردشگران علاوه بر بازدید از آبشار، برای آشنایی با پوشش گیاهی منطقه نیز به این محدوده سفر میکنند. بهار و اوایل تابستان بهترین زمان بازدید از نوژیان است؛ زیرا در این فصلها آبشار در پرآبترین وضعیت خود قرار دارد.
دریاچه کیو؛ نگین آبی خرمآباد
دریاچه کیو یکی از شناختهشدهترین جاذبههای گردشگری شهری در لرستان است که در شمال غربی خرمآباد قرار دارد. این دریاچه طبیعی حدود هفت هکتار وسعت دارد و آب آن از چشمههای مخملکوه و منابع زیرزمینی تأمین میشود. نام «کیو» در گویش لری به معنای رنگ کبود یا آبی تیره است که به رنگ آب دریاچه اشاره دارد.
محوطه اطراف دریاچه به یکی از مهمترین فضاهای تفریحی شهر تبدیل شده و امکاناتی مانند مسیر پیادهروی، فضای سبز، قایقسواری و امکانات رفاهی مختلف در آن فراهم شده است. کیو بهویژه در ساعات عصر و هنگام غروب، یکی از محبوبترین نقاط گردشگری خرمآباد به شمار میرود.
قلعه فلکالافلاک؛ نماد تاریخی لرستان
قلعه فلکالافلاک بدون تردید مهمترین اثر تاریخی استان لرستان است. این بنای باشکوه بر فراز تپهای مشرف به شهر خرمآباد قرار گرفته و قرنها به عنوان مرکز حکومتی و نظامی منطقه مورد استفاده بوده است. بیشتر پژوهشگران ساخت اولیه قلعه را به دوره ساسانی نسبت میدهند؛ هرچند در دورههای مختلف تاریخی از جمله آلبویه، صفویه و قاجار نیز بخشهایی به آن افزوده شده است.
این قلعه هشت برج، دیوارهای عظیم و معماری منحصربهفردی دارد و امروزه به عنوان موزه باستانشناسی و مردمشناسی لرستان فعالیت میکند. بازدید از فلکالافلاک فرصتی برای آشنایی با تاریخ، فرهنگ و تمدن لرستان در طول قرون مختلف فراهم میکند.
موزه مردمشناسی لرستان؛ روایت زندگی مردم لر
در مجموعه قلعه فلکالافلاک، موزه مردمشناسی لرستان قرار دارد که یکی از غنیترین موزههای مردمشناسی غرب کشور محسوب میشود. در این موزه سبک زندگی عشایر و روستاییان لرستان، پوشش سنتی، ابزارهای کشاورزی، صنایعدستی، آیینها و مراسم محلی به نمایش گذاشته شده است.
بخشهای مختلف موزه با استفاده از ماکتها و بازسازی صحنههای زندگی سنتی، تصویری روشن از فرهنگ مردم لر ارائه میدهد و بازدیدکنندگان را با آداب و رسوم این منطقه آشنا میکند.
حمام گپ؛ یادگار معماری دوره قاجار
حمام گپ یکی از بناهای تاریخی ارزشمند خرمآباد است که در مرکز شهر و در نزدیکی میدان گپ قرار دارد. این حمام تاریخی با معماری سنتی، گچبریهای زیبا و تزئینات هنرمندانه، نمونهای از حمامهای عمومی دوره قاجار محسوب میشود. ساختمان حمام پس از مرمت، به یکی از جاذبههای فرهنگی و تاریخی شهر تبدیل شده و مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.
آبشار وارک؛ جلوهای تماشایی در دل زاگرس
آبشار وارک در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب شرقی خرمآباد قرار دارد و از زیباترین آبشارهای لرستان به شمار میرود. این آبشار در میان جنگلهای بلوط و ارتفاعات زاگرس واقع شده و از دو طبقه تشکیل میشود. آب پس از سقوط از طبقه نخست، دوباره از صخرهای دیگر فرو میریزد و منظرهای بسیار دیدنی ایجاد میکند.
طبیعت اطراف آبشار، پوشش گیاهی متنوع و هوای پاک کوهستانی، این منطقه را به یکی از محبوبترین مقاصد طبیعتگردی در لرستان تبدیل کرده است. مسیر دسترسی به وارک اگرچه نیازمند مقداری پیادهروی است، اما چشماندازهای زیبای مسیر ارزش این تجربه را دوچندان میکند.
از اشترانکوه و دریاچه گهر تا تونل برفی ازنا
شهرستانهای دورود، ازنا و الیگودرز در شرق استان لرستان قرار دارند و به دلیل برخورداری از مرتفعترین بخشهای زاگرس، دریاچههای کوهستانی، آبشارهای پرآب و دشتهای گل، از مهمترین قطبهای طبیعتگردی ایران به شمار میروند. بسیاری از مشهورترین جاذبههای طبیعی لرستان در این منطقه واقع شدهاند و سالانه میزبان هزاران کوهنورد، طبیعتگرد و علاقهمند به سفرهای ماجراجویانه هستند.
اشترانکوه؛ آلپ ایران در قلب زاگرس
اشترانکوه یکی از باشکوهترین رشتهکوههای ایران است که در محدوده شهرستانهای دورود و ازنا قرار دارد. این رشتهکوه حدود ۵۰ کیلومتر طول دارد و به دلیل قلههای مرتفع، یخچالهای دائمی، درههای عمیق و چشماندازهای خیرهکننده، به «آلپ ایران» شهرت یافته است.
بلندترین قله اشترانکوه، قله سنبران با ارتفاعی بیش از ۴ هزار متر است و قلههای دیگری مانند چالکبود، گلگل و ازنادره نیز در این مجموعه قرار دارند. وجود برف و یخ دائمی در بسیاری از بخشهای اشترانکوه موجب شده منابع آبی ارزشمند لرستان از این منطقه تأمین شوند.
در فصل بهار، دامنههای اشترانکوه با گلهای وحشی و گیاهان کوهستانی پوشیده میشود و در تابستان نیز هوای خنک آن، شرایط مناسبی برای کوهنوردی و طبیعتگردی فراهم میکند. اشترانکوه علاوه بر ارزشهای طبیعی، یکی از مهمترین مناطق حفاظتشده کشور از نظر تنوع زیستی نیز به شمار میرود.
دریاچه گهر؛ نگین فیروزهای زاگرس
دریاچه گهر بدون تردید مشهورترین جاذبه طبیعی لرستان و یکی از زیباترین دریاچههای آب شیرین ایران است. این دریاچه در منطقه حفاظتشده اشترانکوه و در جنوب شرقی شهرستان دورود قرار دارد.
گهر در ارتفاع حدود ۲۳۶۰ متری از سطح دریا واقع شده و از دو بخش گهر بزرگ و گهر کوچک تشکیل میشود. آب زلال، ساحلهای طبیعی، چشمانداز کوهستانی و سکوت کمنظیر منطقه، این دریاچه را به یکی از محبوبترین مقاصد طبیعتگردی کشور تبدیل کرده است.
دسترسی به دریاچه تنها از طریق مسیرهای پیادهروی امکانپذیر است و همین موضوع باعث شده طبیعت بکر آن تا حد زیادی حفظ شود. بسیاری از گردشگران و کوهنوردان پس از چند ساعت پیادهروی به این منطقه میرسند و در سواحل دریاچه کمپ برپا میکنند.
در اطراف گهر گونههای مختلف گیاهی و جانوری زندگی میکنند و آب دریاچه نیز زیستگاه مناسبی برای ماهیان قزلآلا به شمار میرود. بهترین زمان سفر به گهر از اواخر بهار تا اوایل پاییز است.
آبشار بیشه؛ شاهکار طبیعت در مسیر راهآهن زاگرس
آبشار بیشه یکی از معروفترین آبشارهای ایران است که در نزدیکی روستای بیشه و در شهرستان دورود قرار دارد. این آبشار با ارتفاع حدود ۴۸ متر از میان صخرههای زاگرس و جنگلهای بلوط به پایین سرازیر میشود و منظرهای تماشایی خلق میکند.
یکی از ویژگیهای منحصربهفرد آبشار بیشه، قرار گرفتن آن در کنار مسیر تاریخی راهآهن تهران ـ جنوب است. ایستگاه راهآهن بیشه در فاصله کمی از آبشار قرار دارد و بسیاری از گردشگران از طریق قطار به این منطقه سفر میکنند.
پوشش جنگلی، جریان رودخانه سزار، هوای خنک و فضای مناسب برای استراحت و عکاسی، آبشار بیشه را به یکی از محبوبترین مقاصد گردشگری غرب کشور تبدیل کرده است. این آبشار در فهرست میراث طبیعی ایران نیز به ثبت رسیده است.
آبشار گرمه؛ جواهری پنهان در طبیعت دورود
در میان آبشارهای متعدد لرستان، آبشار گرمه یکی از زیباترین جاذبههای کمتر شناختهشده شهرستان دورود محسوب میشود. این آبشار در نزدیکی روستای چمچیت و در حاشیه رودخانه سزار قرار گرفته است.
آبشار گرمه در میان پوشش گیاهی انبوه و درختان بومی منطقه قرار دارد و آب آن از ارتفاعی بیش از ۲۰ متر به پایین میریزد. وجود گلهای وحشی، گیاهان دارویی و حیاتوحش متنوع، ارزش اکولوژیک منطقه را افزایش داده است.
مسیر دسترسی به آبشار نسبتاً ساده است و گردشگران میتوانند با پیمایشی کوتاه به آن برسند. طبیعت آرام و کمتر شناختهشده این منطقه، آن را به مقصدی مناسب برای علاقهمندان به طبیعت بکر تبدیل کرده است.
تنگه لیلی؛ تجربهای متفاوت در دل زاگرس
تنگه لیلی از جاذبههای ماجراجویانه شهرستان دورود است که در میان کوههای زاگرس قرار دارد. رودخانه ماربره از میان این تنگه عبور میکند و در مسیر خود حوضچههای طبیعی متعددی به وجود آورده است.
صخرههای مرتفع، آب زلال، حوضچههای طبیعی و پوشش گیاهی اطراف، فضایی جذاب برای طبیعتگردی و درهنوردی فراهم کردهاند. در فصل تابستان، بسیاری از گردشگران برای آبتنی در حوضچههای طبیعی این تنگه به منطقه سفر میکنند.
به دلیل شرایط خاص مسیر، بازدید از برخی بخشهای تنگه نیازمند تجهیزات مناسب و همراهی راهنمای محلی است.
کوه قارون؛ مقصدی محبوب برای کوهنوردان
کوه قارون در جنوب شهرستان دورود قرار گرفته و یکی از شناختهشدهترین ارتفاعات منطقه محسوب میشود. این کوه حدود ۲۹۵۰ متر ارتفاع دارد و مسیرهای متعددی برای صعود به قله آن وجود دارد.
در طول مسیر کوهنوردی، چشمههای متعددی از جمله چشمههای پرویز و صیاد قرار گرفتهاند که محل مناسبی برای استراحت کوهنوردان به شمار میروند. از فراز قله قارون میتوان چشمانداز گستردهای از دشتها و ارتفاعات لرستان را مشاهده کرد.
تونل برفی ازنا؛ پدیدهای شگفتانگیز در دل کوهستان
تونل برفی ازنا یکی از خاصترین جاذبههای طبیعی ایران است که در دامنههای اشترانکوه و در نزدیکی روستای ازنادره قرار دارد. این تونل در اثر انباشت حجم عظیمی از برف و یخ طی سالهای متمادی شکل گرفته و طول آن در برخی سالها به بیش از ۸۰۰ متر میرسد. دیوارههای برفی چندمتری و هوای سرد داخل تونل، حتی در روزهای گرم تابستان نیز حفظ میشود.
بازدید از این پدیده طبیعی نیازمند پیمایش بخشی از مسیر کوهستانی و عبور از رودخانههای منطقه است. به همین دلیل توصیه میشود گردشگران با تجهیزات مناسب و همراهی افراد آشنا به منطقه از آن بازدید کنند. بهترین زمان مشاهده تونل برفی از اواخر بهار تا اواسط تابستان است.
آبشار آبسفید؛ عروس آبشارهای ایران
آبشار آبسفید در شهرستان الیگودرز قرار دارد و یکی از مشهورترین آبشارهای کشور محسوب میشود. این آبشار با ارتفاع حدود ۷۰ متر از دل صخرههای آهکی زاگرس خارج میشود و به دلیل رنگ سفید کفآلود آب، به «عروس آبشارهای ایران» شهرت یافته است.
آبشار آبسفید در منطقهای کوهستانی و سرسبز قرار گرفته و اطراف آن را مراتع، چشمهها و چشماندازهای طبیعی فراگرفته است. در فصل بهار حجم آب آبشار به اوج خود میرسد و منظرهای باشکوه ایجاد میکند. این منطقه از مهمترین مقاصد طبیعتگردی شرق لرستان به شمار میرود و امکانات مناسبی برای اقامت و استراحت گردشگران در اطراف آن فراهم شده است.
دشت لالههای واژگون؛ فرش رنگارنگ بهار در زاگرس
یکی از زیباترین جلوههای طبیعت لرستان را میتوان در دشت لالههای واژگون الیگودرز مشاهده کرد. این دشت در دامنههای زاگرس قرار گرفته و هر سال با آغاز فصل بهار، هزاران گل لاله واژگون در آن شکوفا میشوند.
گلهای سرخ و زرد لاله واژگون در کنار چشمانداز کوهستانی منطقه، تصویری کمنظیر از طبیعت ایران را به نمایش میگذارند. این گل که از گونههای ارزشمند و حفاظتشده کشور محسوب میشود، تنها در مدت کوتاهی از سال قابل مشاهده است.
بهترین زمان بازدید از دشت لالههای واژگون معمولاً از نیمه فروردین تا اواخر اردیبهشت است. در این بازه زمانی، طبیعت منطقه در زیباترین وضعیت خود قرار دارد و شرایط مناسبی برای عکاسی و طبیعتگردی فراهم میشود.
گزارش از یعقوب صلاحی
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