رگبار باران و رعدوبرق در ۸ استان نیمه شمالی کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز چهارشنبه ۲۷ خردادماه در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی، خراسان رضوی، شرق و شمال خراسان شمالی و برخی نقاط خراسان جنوبی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در مناطق مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط فردا پنجشنبه ۲۸ خردادماه در اردبیل، نیمه غربی سواحل دریای خزر، نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، دامنه و ارتفاعات در استان‌های تهران، البرز، قزوین و زنجان تداوم خواهد داشت.

طی روزهای چهارشنبه ۲۷ تا جمعه ۲۹ خردادماه در برخی مناطق جنوب شرق در برخی ساعت‌ها به‌ویژه بعدازظهر رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

از جمعه ۲۸ تا یکشنبه ۳۱ خردادماه برای نیمه غربی، شمال شرق، دامنه‌های جنوبی البرز و نوار شمالی کشور روند افزایش دما (به طور میانگین ۳ تا ۵ درجه) خواهیم داشت.

از چهارشنبه ۲۷ تا جمعه ۲۹ خردادماه در مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و جنوب غرب و طی پنج روز آینده نیز در شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور به‌ویژه منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

چهارشنبه ۲۷ و پنجشنبه ۲۸ خردادماه خلیج فارس و شرق دریای عمان مواج است.

امروز ۲۷ خردادماه آسمان تهران صاف همراه، در برخی ساعت‌ها افزایش وزش باد و احتمال گرد و خاک است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۴ و حداقل دمای آن به ۲۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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