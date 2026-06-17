به گزارش خبرنگار میراث آریا ، دومین جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه جاری با حضور اعضای شورای راهبری گردشگری سلامت کشور برگزار شد.

در این نشست، پیش‌نویس سند درخواست پیشنهاد (RFP) برگزاری این رویداد بین‌المللی که توسط دبیرخانه شورای راهبری گردشگری سلامت کشور تهیه شده است، ارائه و مورد بررسی اعضا قرار گرفت. مقرر شد پس از دریافت نظرات و پیشنهادهای اعضای شورای راهبری، نسخه نهایی این سند تدوین و برای اعلام آمادگی استان‌های متقاضی میزبانی، به سراسر کشور ابلاغ شود.

چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو در سال ۱۴۰۵ با هدف تبدیل شدن به مهم‌ترین پلتفرم منطقه‌ای همکاری، تجارت، سرمایه‌گذاری، انتقال دانش، استانداردسازی خدمات و توسعه بازار گردشگری سلامت در منطقه اکو برگزار خواهد شد.

این رویداد در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به درآمد ۶ میلیارد یورویی از محل گردشگری سلامت طی افق پنج‌ساله طراحی شده است. توسعه بازارهای هدف، ایجاد شبکه‌های پایدار ارجاع بیمار، ارتقای کیفیت و استانداردهای خدمات، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت سازوکارهای حکمرانی و هماهنگی ملی از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در این رویداد بین‌المللی خواهد بود.

دبیرخانه شورای راهبری گردشگری سلامت کشور اعلام کرد فرآیند انتخاب شهر میزبان این رویداد پس از نهایی شدن اسناد و دریافت پیشنهادهای استان‌های متقاضی، در چارچوب شاخص‌ها و الزامات تعیین‌شده انجام خواهد شد.

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