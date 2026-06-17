به گزارش خبرنگار میراث آریا ، همزمان با وزیدن نسیم جانبخش محرم روز گذشته (۲۶ خردادماه ۱۴۰۵) نشست تخصصی «توسعه گردشگری داخلی با رویکرد زیارتی و ریلی» به همت معاونت گردشگری در محل معاونت گردشگری برگزار شد. در این رویداد که نمادی از همافزایی میاندستگاهی به شمار میرود، مدیران و نمایندگان شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، هلدینگهای خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین و مسئولان گردشگری استانهای یزد و زنجان بهصورت برخط به تبادل نظر پرداختند.
مصطفی فاطمی، مدیرکل گردشگری داخلی، در این نشست با تاکید بر جایگاه رفیع آیینهای عاشورایی در فرهنگ عامه مردم ایران، خاطرنشان کرد: گردشگری ریلی به دلیل ظرفیتهای منحصربهفرد در جابهجایی گروهی و ایجاد فضای معنوی مشترک، بهترین بستر برای ترویج تورهای مذهبی و زیارتی است.
او از استانهای هدف، بهویژه یزد و زنجان که کانون تجمع سوگواران حسینی هستند، خواست تا برنامههای عملیاتی و بستههای سفر ویژه ایام تاسوعا و عاشورا را با دقت و حساسیت مضاعف تدوین و هماهنگ کنند.
فاطمی در این نشست ضمن تحلیل وضعیت کنونی بازار سفر، به تغییرات ناخواسته در ترکیب گردشگران اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته، ایران اسلامی همواره مقصد شمار کثیری از گردشگران خارجی بود که برای مشاهده شکوه مراسمات آیینی و سنتی محرم به کشورمان سفر میکردند، اما امسال با توجه به شرایط جنگی منطقه، از حضور این گردشگران محرومیم. از این رو، برای جبران این خلاء و با هدف تحرکبخشی به بازار سفر و تحریک تقاضا، تمرکز ویژهای بر ظرفیتهای بیپایان گردشگری داخلی معطوف شده است.
از دیگر محورهای برجسته این نشست، تاکید بر ارتقای کیفی محتوای سفر بود. مقرر شد در این تورهای ریلی، از حضور راهنمایان مجرب گردشگری برای روایتگری فاخر از تاریخچه مراسم و جاذبههای مذهبی بهره گرفته شود تا زائران علاوه بر جنبههای معنوی، با غنای فرهنگی و ریشههای آیینی منطقه نیز آشنا شوند.
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