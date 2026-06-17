بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در دیدار مشترک رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیرداری بهبهان شناسایی، معرفی و مقابله با هر گونه آسیب و تخریب عرصههای ملی و تاریخی و پیامدهای آن، همچنین درختکاری و توسعه مناطق جنگلکاری و مجتمعهای گردشگری، مشارکت ارگانها و نهادها در تحقق طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت و حفاظت از آثار تاریخی گفتوگو و تبادل نظر شد.
همچنین رؤسای این ۲ اداره بر تداوم همکاری مشترک برای حفظ و احیای منابع طبیعی و میراث فرهنگی، اجرای گشتهای حفاظتی توسط یگان حفاظت و برگزاری جلسات مستمر به منظور رفع مشکلات و موانع و آگاهی سرمایهگذاران بخش گردشگری از ضوابط و نحوه استفاده اراضی جنگلی و تفرجگاهها توافق کردند.
فرهنگسازی و تعهد به اصول توسعه پایدار گردشگری در مناطق جنگلی و رودخانهای و داشتن همکاری دوجانبه به منظور نظارت مستمر بر عملکرد مجریان طرح تفرجگاهها و پارکهای جنگلی و مجتمع گردشگری و زراعت چوب از دیگر موارد مورد توافق در این دیدار بود.
در پایان این نشست نماد تاریخی حلقه قدرت ارجان به رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیرداری بهبهان اهدا شد.
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