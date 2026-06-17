هشدار نسبت به جاری شدن سیلاب در شمال غرب کشور

به گزارش میراث آریا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ طی پنجشنبه ۲۸ خردادماه در شمال آذربایجان غربی، نیمه شمالی و شرقی آذربایجان شرقی، مرکز و جنوب اردبیل هشدار داد.
از اثرات این مخاطره جوی میتوان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، تگرگ، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت و صنعت کشاورزی اشاره کرد.
سازمان هواشناسی خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خودداری از فعالیتهای طبیعتگردی، کوهنوردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیتهای عمرانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پلها و کانالها در محورهای مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداریها برای پاکسازی کانالها و اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور وعدم پارک خودرو در اطراف ساختمانهای نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده را در این شرایط توصیه میکند.
افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریا خبر داده و آورده است: افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۰ تا ۲۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا محدوده ۱.۵ متر طی پنجشنبه ۲۸ خردادماه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان، در خلیج فارس پیشبینیمیشود.
در این شرایط جوی غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفسهای پرورش ماهی، اختلال در ترددهای دریایی و تردد قایقهای صیادی، شناورهای سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیتهای فراساحلی و سکوهای نفتی انتظار میرود.
سازمان هواشناسی در این شرایط احتیاط در فعالیتهای تفریحی و شیلاتی، احتیاط در تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیتهای ساحلی و فراساحلی و فعالیتهای سکوهای نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی را توصیه میکند.
در هشدار نارنجیرنگ سازمان هواشناسی پیشبینی میشود که پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود. هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیاندیشند.
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