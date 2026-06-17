دیپلماسی نمایشگاهی، راهبرد کلیدی احیای صنعت گردشگری پس از جنگ

به گزارش خبرنگار میراث آریا ، نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۵ با هدف تعیین نمایشگاه‌های منتخب بین‌المللی، انتخاب مجریان برگزاری و تدوین راهبردهای حضور مؤثر ایران در بازارهای جهانی گردشگری، در معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

این نشست با حضور جمعی از مدیران، صاحب‌نظران و نمایندگان ارشد بخش‌های دولتی و خصوصی از جمله رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، نماینده جامعه تورگردانان ایران، مشاور جامعه هتلداران ایران، نماینده معاونت گردشگری سازمان مناطق آزاد، رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی و نماینده دفتر برنامه و بودجه وزارت میراث‌فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، با قدردانی از حضور و مشارکت فعال اعضای شورا، صلح، آرامش و همگرایی را مهم‌ترین پیش‌نیاز بازسازی صنعت گردشگری دانست و اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام در بدنه گردشگری کشور هستیم تا بتوانیم آثار و تبعات خسارات وارده در دوران جنگ را جبران کنیم.

او با اشاره به آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های گردشگری کشور اعلام کرد: در جریان جنگ، ۶۴ واحد و تأسیسات گردشگری و ۱۴۹ سایت موزه‌ای، تاریخی و تمدنی دچار خسارت شدند، اما با وجود این شرایط، برنامه‌های بازاریابی و معرفی ظرفیت‌های ایران در عرصه بین‌المللی متوقف نخواهد شد.

معاون گردشگری با تأکید بر محدودیت‌های بودجه‌ای ناشی از شرایط اقتصادی و هزینه‌های بازسازی، حضور در نمایشگاه‌های خارجی را یکی از مؤثرترین ابزارهای تبلیغات، بازاریابی و توسعه دیپلماسی گردشگری برشمرد و افزود: نمایشگاه‌های بین‌المللی همچنان مهم‌ترین بستر برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران و جذب بازارهای هدف هستند و باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه و مشارکت همه ارکان صنعت، حضوری مؤثر و هدفمند در این رویدادها داشته باشیم.

محسنی بندپی همچنین بر نقش‌آفرینی بیشتر مناطق آزاد، اتاق بازرگانی، کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی و ادارات کل استانی تأکید کرد و کشورهای همسایه و مرزی را در اولویت نخست دیپلماسی گردشگری جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی در همین راستا بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان‌های مرزی به منظور واگذاری چند نمایشگاه در کشورهای همسایه به استان‌های همجوار برای برگزاری نمایشگاه تأکید کرد.

در ادامه نشست، اعضای شورا و نمایندگان تشکل‌های تخصصی گردشگری دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره انتخاب نمایشگاه‌های اولویت‌دار، شیوه‌های حمایت از بخش خصوصی و بازارهای هدف ارائه کردند.

همچنین به منظور حفظ آمادگی و انتخاب‌های هدفمند، گزینش و مشارکت در نمایشگاه‌های گردشگری خارجی ذیل سناریوهای سه‌گانه معاونت گردشگری در برنامه‌ریزی و پیشبرد امور بررسی شد.

حاضران با تأکید بر اهمیت بازگشت قدرتمند ایران به چرخه رقابت‌های بین‌المللی گردشگری، بر تمرکز ویژه بر بازار کشورهای همسایه، حوزه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS)، گردشگری سلامت و همچنین حفظ جایگاه ایران در بازارهای اروپایی تأکید کردند.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، توسعه مدل‌های حمایتی مشترک میان دولت و بخش خصوصی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی و تشکل‌های حرفه‌ای، استفاده از شیوه‌های نوین تبلیغات و بازاریابی دیجیتال و طراحی برنامه‌های هدفمند برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ از مهم‌ترین محورهای مورد توافق اعضای شورا بود.

نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران در حالی برگزار شد که فعالان این حوزه آن را نقطه آغاز فصل تازه‌ای از بازسازی، هم‌افزایی و حضور مؤثر صنعت گردشگری کشور در عرصه‌های جهانی ارزیابی می‌کنند؛ فصلی که قرار است با تکیه بر ظرفیت‌های تمدنی، فرهنگی و اقتصادی ایران، مسیر بازگشت گردشگری کشور به جایگاه شایسته خود در بازارهای بین‌المللی را هموار سازد.

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