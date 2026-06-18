به گزارش خبرنگار میراث‌آریا و براساس گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌های بزرگ هواپیمایی منطقه از جمله امارات، قطر و دیگر شرکت‌های فعال در هاب‌های هوایی خلیج‌فارس در حال برنامه‌ریزی برای بازگرداندن اعتماد مسافران و تقویت تقاضای سفر هستند. این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که به جای کاهش ظرفیت پروازی، بر حفظ شبکه پروازی، اطمینان‌بخشی به مسافران و ارائه خدمات حمایتی تمرکز خواهند کرد.

«تیم کلارک» رئیس شرکت هواپیمایی امارات در گفت‌وگو با رویترز تاکید کرده است که این شرکت قصد کاهش پروازهای خود را ندارد و همچنان بر حفظ ارتباطات هوایی میان آسیا، اروپا و خاورمیانه متمرکز خواهد بود. وی همچنین از تلاش برای بازگرداندن اعتماد مسافران و عادی‌سازی جریان سفرهای بین‌المللی خبر داده است.

در ماه‌های گذشته، تنش‌های منطقه‌ای موجب تغییر برخی مسیرهای پروازی، افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی و کاهش تقاضای سفر به برخی مقاصد خاورمیانه شده بود. با این حال، نشانه‌های اولیه پس از توافق اخیر حاکی از آن است که بازار سفر به تدریج در حال بازیابی است.

تحلیلگران صنعت هوانوردی بر این باورند که در صورت تداوم روند کاهش تنش‌ها، شرکت‌های هواپیمایی منطقه قادر خواهند بود بخشی از مسیرهای پرتقاضای بین‌المللی را با شرایطی پایدارتر و هزینه‌های کمتر عملیاتی کنند. این موضوع نه تنها به سود صنعت حمل‌ونقل هوایی خواهد بود، بلکه می‌تواند به رونق دوباره گردشگری منطقه نیز کمک کند.

ایران نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای واقع در چهارراه ارتباطی شرق و غرب، از هرگونه بهبود در شرایط حمل‌ونقل هوایی منطقه منتفع خواهد شد. کارشناسان معتقدند ثبات بیشتر در آسمان خاورمیانه می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه گردشگری ورودی، افزایش تبادلات فرهنگی و تقویت جایگاه ایران در شبکه سفرهای بین‌المللی ایجاد کند.

فعالان صنعت گردشگری تاکید دارند که هرچه روند گفت‌وگوها و کاهش تنش‌ها پایدارتر باشد، چشم‌انداز توسعه پروازهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز روشن‌تر خواهد شد؛ موضوعی که در نهایت به نفع گردشگران، شرکت‌های هواپیمایی و مقاصد گردشگری منطقه خواهد بود.

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