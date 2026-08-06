به گزارش خبرنگار میراثآریا، بر اساس تازهترین آمار منتشرشده از سوی مؤسسه ملی آمار اسپانیا (INE)، گردشگران خارجی در ششماهه نخست سال ۲۰۲۶ در مجموع ۱۰ میلیارد و ۷ میلیون یورو در شهر مادرید هزینه کردهاند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۴ درصد افزایش نشان میدهد و بالاترین درآمد ثبتشده گردشگری برای این شهر محسوب میشود.
طی این دوره، ۵ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۹۸ نفر از مادرید بازدید کردند که نسبت به نیمه نخست سال ۲۰۲۵ ۴.۱ درصد افزایش داشته است. همچنین شمار شبهای اقامت در مراکز اقامتی شهر به ۱۱ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۸۹۵ شب رسید که رشدی ۳ درصدی را نشان میدهد؛ نرخی که از میانگین رشد اقامت در سطح اسپانیا نیز بالاتر است.
بر اساس این گزارش، گردشگران بینالمللی ۵۹ درصد از کل بازدیدکنندگان مادرید و ۶۶ درصد از مجموع شبهای اقامت را به خود اختصاص دادهاند. تنها در ماه ژوئن نیز هزینهکرد گردشگران خارجی به یک میلیارد و ۸۶۱ میلیون یورو رسید که نسبت به ژوئن سال گذشته ۷.۳ درصد افزایش یافته است.
ایالات متحده همچنان بزرگترین بازار مبدأ گردشگری مادرید به شمار میرود. در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۵۶۷ هزار گردشگر آمریکایی وارد این شهر شدند که نسبت به سال قبل ۷.۶ درصد رشد داشته است. پس از آمریکا، ایتالیا و بریتانیا در رتبههای بعدی بازارهای اصلی گردشگری مادرید قرار گرفتهاند.
کارشناسان، موفقیت مادرید را حاصل ترکیبی از ظرفیتهای فرهنگی، موزههای شاخص، میراث تاریخی، رویدادهای بینالمللی، توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش پروازهای مستقیم و سیاستهای هدفمند مدیریت مقصد میدانند. این شهر با بهرهگیری از برند فرهنگی خود و سرمایهگذاری مستمر در خدمات گردشگری، توانسته است سهم بیشتری از بازار گردشگری بینالمللی اروپا را به خود اختصاص دهد.
آلمودنا مایو، عضو شورای شهر مادرید و مسئول گردشگری، با اشاره به ثبت این رکورد تاریخی گفت: عبور هزینهکرد گردشگران بینالمللی از مرز ۱۰ میلیارد یورو، نشاندهنده جذابیت روزافزون مادرید در سطح جهانی است. گردشگری موتور توسعه اقتصادی شهر به شمار میرود و درآمد حاصل از آن به ایجاد اشتغال، رونق کسبوکارها و ارتقای کیفیت خدمات شهری کمک میکند.
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