به گزارش خبرنگار میراثآریا، سازمان یونسکو اعلام کرد نخستین نشست از مجموعه «گفتوگوهای برخط پیشبرد تأمین مالی فرهنگ» با حضور سیاستگذاران، نمایندگان دولتها، مؤسسات مالی، بانکهای توسعهای، سازمانهای بینالمللی، فعالان فرهنگی و کارشناسان اقتصاد فرهنگ برگزار شده است. این نشست با پشتیبانی مالی اتحادیه اروپا، آغازگر روندی جهانی برای بازنگری در شیوههای تأمین مالی بخش فرهنگ و میراثفرهنگی به شمار میرود.
بر اساس اعلام یونسکو، هدف اصلی این ابتکار آن است که فرهنگ بهعنوان حوزهای راهبردی برای سرمایهگذاری، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، تقویت تابآوری جوامع و تحقق توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.
در این نشست، شرکتکنندگان بر ضرورت توسعه ابزارهای نوین مالی، افزایش مشارکت بخشخصوصی، گسترش سرمایهگذاریهای ترکیبی، استفاده از ظرفیت بانکهای توسعهای و طراحی سیاستهای مالی پایدار برای حفاظت از میراثفرهنگی، صنایع فرهنگی و صنایع خلاق تاکید کردند.
یونسکو همچنین اعلام کرد این مجموعه گفتوگوها در ماههای آینده ادامه خواهد یافت و نتایج آن در قالب پیشنهادهای سیاستی و راهکارهای اجرایی برای دولتها، نهادهای مالی و سازمانهای بینالمللی منتشر خواهد شد تا مسیر جذب سرمایه برای حفاظت از میراثفرهنگی و توسعه اقتصاد فرهنگ هموارتر شود.
به گفته یونسکو، این برنامه بخشی از تلاشهای جهانی برای ارتقای جایگاه فرهنگ در سیاستگذاریهای اقتصادی و توسعهای است و میتواند به افزایش تابآوری جوامع، حفاظت مؤثرتر از میراثفرهنگی و تقویت سهم صنایع فرهنگی و خلاق در اقتصاد جهانی کمک کند.
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