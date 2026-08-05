۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۶

یونسکو گفت‌وگوی جهانی تامین مالی فرهنگ را برای تقویت سرمایه‌گذاری در میراث‌فرهنگی آغاز کرد/ طراحی نظام نوین برای صنایع خلاق

یونسکو گفت‌وگوی جهانی تامین مالی فرهنگ را برای تقویت سرمایه‌گذاری در میراث‌فرهنگی آغاز کرد/ طراحی نظام نوین برای صنایع خلاق

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نخستین نشست از مجموعه «گفت‌وگوهای جهانی پیشبرد تأمین مالی فرهنگ» را با هدف تبدیل فرهنگ به یکی از اولویت‌های راهبردی سرمایه‌گذاری، توسعه سازوکارهای نوین تأمین مالی و تقویت نقش میراث‌فرهنگی و صنایع خلاق در توسعه پایدار برگزار کرد. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سازمان یونسکو اعلام کرد نخستین نشست از مجموعه «گفت‌وگوهای برخط پیشبرد تأمین مالی فرهنگ» با حضور سیاست‌گذاران، نمایندگان دولت‌ها، مؤسسات مالی، بانک‌های توسعه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی، فعالان فرهنگی و کارشناسان اقتصاد فرهنگ برگزار شده است. این نشست با پشتیبانی مالی اتحادیه اروپا، آغازگر روندی جهانی برای بازنگری در شیوه‌های تأمین مالی بخش فرهنگ و میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود. 

بر اساس اعلام یونسکو، هدف اصلی این ابتکار آن است که فرهنگ به‌عنوان حوزه‌ای راهبردی برای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، تقویت تاب‌آوری جوامع و تحقق توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد. 

در این نشست، شرکت‌کنندگان بر ضرورت توسعه ابزارهای نوین مالی، افزایش مشارکت بخش‌خصوصی، گسترش سرمایه‌گذاری‌های ترکیبی، استفاده از ظرفیت بانک‌های توسعه‌ای و طراحی سیاست‌های مالی پایدار برای حفاظت از میراث‌فرهنگی، صنایع فرهنگی و صنایع خلاق تاکید کردند. 

یونسکو همچنین اعلام کرد این مجموعه گفت‌وگوها در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت و نتایج آن در قالب پیشنهادهای سیاستی و راهکارهای اجرایی برای دولت‌ها، نهادهای مالی و سازمان‌های بین‌المللی منتشر خواهد شد تا مسیر جذب سرمایه برای حفاظت از میراث‌فرهنگی و توسعه اقتصاد فرهنگ هموارتر شود. 

به گفته یونسکو، این برنامه بخشی از تلاش‌های جهانی برای ارتقای جایگاه فرهنگ در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای است و می‌تواند به افزایش تاب‌آوری جوامع، حفاظت مؤثرتر از میراث‌فرهنگی و تقویت سهم صنایع فرهنگی و خلاق در اقتصاد جهانی کمک کند.

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کد خبر 1405051401154
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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