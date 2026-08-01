به گزارش خبرنگار میراثآریا، این رسانه در گزارشی که همزمان با برگزاری چهلوهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در بوسان منتشر شد، نوشت که کمیته میراثجهانی یونسکو با ثبت مجموعه «قلعه الموت و شش استحکامات وابسته» در فهرست میراثجهانی، شمار آثار ثبتشده ایران را به ۳۰ اثر رساند.
به نوشته این رسانه، پرونده ثبتشده شامل شبکهای از هفت دژ تاریخی در رشتهکوه البرز و استان قزوین است که میان سدههای یازدهم تا سیزدهم میلادی بهعنوان یک سامانه یکپارچه دفاعی و مدیریتی فعالیت میکردند. این استحکامات با بهرهگیری هوشمندانه از توپوگرافی کوهستان، صخرههای طبیعی، مسیرهای ارتباطی و سامانههای پیشرفته مدیریت آب طراحی شده بودند؛ ویژگیهایی که یونسکو آنها را از عوامل برجسته ارزش جهانی این مجموعه برشمرده است.
رسانه AJP با اشاره به پیشینه تاریخی الموت تاکید میکند که این مجموعه از اواخر قرن یازدهم تا میانه قرن سیزدهم میلادی، مرکز سیاسی، اداری و فکری دولت نزاری اسماعیلی بود. این گزارش همچنین با استناد به ارزیابی یونسکو مینویسد کتابخانه الموت در آن دوران دانشمندانی از سراسر جهان اسلام را جذب کرد و در پیشرفت دانشهایی همچون نجوم، پزشکی و فلسفه نقش داشت.
نکته محوری گزارش این رسانه کرهای، تغییر زاویه نگاه به الموت است. AJP مینویسد اگرچه نام الموت طی سالهای گذشته بیشتر با افسانههای مربوط به «حشاشین» و حسن صباح شناخته شده، اما ثبتجهانی یونسکو فرصتی فراهم کرده است تا این مجموعه بهعنوان یک چشمانداز فرهنگی ارزشمند و نمونهای ممتاز از پیوند معماری، محیط طبیعی، اندیشه، دانش و سازمان اجتماعی در ایران قرون میانه شناخته شود.
این رسانه همچنین با انتشار تصاویر و نقشه مسیر دسترسی به الموت، ظرفیتهای تاریخی و گردشگری این منطقه را برای مخاطبان بینالمللی معرفی کرده و ثبتجهانی آن را گامی مهم در افزایش شناخت جهانی از میراثفرهنگی ایران ارزیابی کرده است.
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