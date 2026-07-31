به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در تازه‌ترین مواضع خود اعلام کرد بسیاری از مقاصد گردشگری جهان برای مقابله با پدیده «گردشگری بیش‌ازحد» در حال اعمال سیاست‌هایی مانند افزایش مالیات گردشگران، محدودیت ورود کشتی‌های کروز و کنترل ظرفیت بازدیدکنندگان هستند.

این شورا تاکید کرده است که مدیریت مقاصد گردشگری باید بر پایه برنامه‌ریزی علمی، حفاظت از منافع ساکنان محلی و توسعه پایدار انجام شود و تصمیم‌های محدودکننده نباید به کاهش رقابت‌پذیری صنعت گردشگری منجر شود.

شورای WTTC در قالب «هفت اصل راهبری مقصد» از دولت‌ها خواسته است به جای تمرکز صرف بر کاهش تعداد گردشگران، سیاست‌هایی را دنبال کنند که میان حفاظت از میراث، رضایت جوامع محلی و رشد اقتصادی تعادل ایجاد کند.

هم‌زمان برخی شهرهای اروپایی از جمله بارسلونا نیز افزایش مالیات گردشگران کشتی‌های کروز و محدودیت‌های تازه برای مدیریت ازدحام گردشگران را در دستور کار قرار داده‌اند؛ اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در صنعت گردشگری جهان داشته است.

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