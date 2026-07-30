۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۶

ثبت‌جهانی آثار جدید یونسکو، توجه صنعت گردشگری را به مقاصد کمتر شناخته‌شده جهان جلب کرد/ قلعه الموت در کانون توجه گردشگران فرهنگی و علاقه‌مندان به میراث‌جهانی

ثبت‌جهانی آثار جدید یونسکو، توجه صنعت گردشگری را به مقاصد کمتر شناخته‌شده جهان جلب کرد/ قلعه الموت در کانون توجه گردشگران فرهنگی و علاقه‌مندان به میراث‌جهانی

ثبت ۲۶ اثر جدید در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، نگاه صنعت گردشگری جهان را به مجموعه‌ای از مقاصد کمتر شناخته‌شده اما دارای ارزش برجسته جهانی معطوف کرده است؛ مقاصدی که بسیاری از آن‌ها تاکنون کمتر در مسیر اصلی گردشگری بین‌المللی قرار داشتند اما اکنون در کانون توجه رسانه‌ها، فعالان صنعت سفر و گردشگران فرهنگی قرار گرفته‌اند. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجله Condé Nast Traveler در گزارشی با عنوان «یونسکو ۲۶ اثر جدید را به فهرست میراث جهانی افزود» اعلام کرد که ثبت‌های جدید، طیفی متنوع از آثار فرهنگی، طبیعی و تاریخی را در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا دربر می‌گیرد و فرصت تازه‌ای برای معرفی مقاصدی فراهم کرده است که تاکنون کمتر شناخته شده بودند. 

در این گزارش، از قلعه الموت و استحکامات وابسته ایران در کنار آثاری همچون کوه المپ یونان، پناهگاه حیات‌وحش اوکی‌فنوکی آمریکا، سیدی بوسعید تونس و ذخیره‌گاه دریایی عقبه اردن به‌عنوان مقاصدی یاد شده که انتظار می‌رود پس از ثبت جهانی، با افزایش توجه گردشگران فرهنگی و علاقه‌مندان به میراث‌جهانی روبه‌رو شوند. 

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کد خبر 1405050800626
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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