به گزارش خبرنگار میراثآریا، مجله Condé Nast Traveler در گزارشی با عنوان «یونسکو ۲۶ اثر جدید را به فهرست میراث جهانی افزود» اعلام کرد که ثبتهای جدید، طیفی متنوع از آثار فرهنگی، طبیعی و تاریخی را در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا دربر میگیرد و فرصت تازهای برای معرفی مقاصدی فراهم کرده است که تاکنون کمتر شناخته شده بودند.
در این گزارش، از قلعه الموت و استحکامات وابسته ایران در کنار آثاری همچون کوه المپ یونان، پناهگاه حیاتوحش اوکیفنوکی آمریکا، سیدی بوسعید تونس و ذخیرهگاه دریایی عقبه اردن بهعنوان مقاصدی یاد شده که انتظار میرود پس از ثبت جهانی، با افزایش توجه گردشگران فرهنگی و علاقهمندان به میراثجهانی روبهرو شوند.
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