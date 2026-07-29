به گزارش خبرنگار میراثآریا، رسانه بینالمللی «خاما پرس» در گزارشی با اشاره به ثبتجهانی پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته» در فهرست میراثجهانی یونسکو نوشت: این پرونده که شامل قلعه تاریخی الموت و شش استحکامات وابسته در استان قزوین است، با تصویب کمیته میراث جهانی در چهلوهشتمین اجلاس این کمیته در شهر بوسان کرهجنوبی، بهعنوان سیامین اثر فرهنگی ملموس ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.
خاما پرس در ادامه گزارش خود تاکید کرده است که این مجموعه تاریخی بخشی از یک شبکه دفاعی گسترده بوده که طی قرنها برای دیدهبانی، حفاظت از مسیرهای ارتباطی و کنترل مناطق پیرامونی مورد استفاده قرار میگرفته است. همچنین یونسکو در ارزیابی خود، ارتباط این استحکامات با چشمانداز طبیعی کوهستانی البرز و حفظ ویژگیهای تاریخی آنها را از ارزشهای برجسته این پرونده دانسته است.
این رسانه با معرفی پیشینه تاریخی قلعه الموت آورده است که این دژ بیش از هزار و یکصد سال قدمت دارد و از اواخر سده یازدهم میلادی به مرکز سیاسی، نظامی و فکری اسماعیلیان نزاری تبدیل شد. گزارش همچنین به پیوند تاریخی این مجموعه با شخصیتهایی همچون حسن صباح، بنیانگذار حکومت اسماعیلیان نزاری و خواجه نصیرالدین طوسی، دانشمند برجسته ایرانی، اشاره میکند.
بر اساس این گزارش، برخی از استحکامات وابسته از جمله قلعه لمبسر، پیشینهای کهنتر داشته و ریشه آنها به دوره ساسانی نسبت داده میشود. این شبکه دفاعی تا زمان سقوط الموت در سال ۱۲۵۶ میلادی، نقشی محوری در ساختار دفاعی و سیاسی اسماعیلیان ایفا میکرد.
خاما پرس در پایان تاکید کرده است که ثبتجهانی این مجموعه، افزون بر تایید اهمیت تاریخی و فرهنگی آن، موجب جلب توجه بیشتر جامعه جهانی به منطقه تاریخی الموت و ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی و گردشگری آن خواهد شد.
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