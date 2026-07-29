به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجله معتبر بین‌المللی Condé Nast Traveler با اشاره به تصمیم چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث‌جهانی یونسکو در بوسان کره‌جنوبی نوشت که آثار تازه ثبت‌شده، طیفی متنوع از دژهای تاریخی، شهرهای کهن، مناظر طبیعی و شاهکارهای معماری را در بر می‌گیرند و می‌توانند توجه میلیون‌ها گردشگر را به خود جلب کنند.

در این گزارش، چهار مقصد بیش از دیگر آثار مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ پناهگاه حیات‌وحش اوکیفنوکی در آمریکا که نخستین پناهگاه ملی حیات‌وحش این کشور است که به ثبت‌جهانی رسیده، روستای تاریخی سیدی بوسعید تونس با معماری سفید و آبی مشهور خود، کوه المپ یونان که جایگاه ویژه‌ای در اساطیر یونان باستان دارد و مجموعه آثار معمار نامدار آلوار آلتو در فنلاند که از برجسته‌ترین نمونه‌های معماری مدرن جهان به شمار می‌رود.

مجله Condé Nast Traveler تاکید کرده است ثبت جهانی این آثار، علاوه بر تقویت حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی، موجب افزایش جذابیت گردشگری این مقاصد، توسعه اقتصاد محلی، رونق سفرهای فرهنگی و معرفی کمتر شناخته‌شده‌ترین مناطق جهان به گردشگران بین‌المللی خواهد شد.

این گزارش همچنین یادآور شده است که در میان آثار ثبت‌شده امسال، «قلعه الموت و استحکامات وابسته» ایران نیز جای گرفته است؛ اثری که به دلیل ارزش‌های تاریخی، معماری دفاعی و جایگاه آن در تاریخ قرون میانه، در کنار دیگر میراث‌برجسته جهان در فهرست میراث‌جهانی یونسکو قرار گرفته است.

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