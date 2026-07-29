۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۸

مجله Condé Nast Traveler ثبت‌جهانی «قلعه الموت» را در فهرست مهم‌ترین میراث‌های جدید جهان قرار داد

مجله Condé Nast Traveler ثبت‌جهانی «قلعه الموت» را در فهرست مهم‌ترین میراث‌های جدید جهان قرار داد

مجله معتبر گردشگری Condé Nast Traveler در گزارشی درباره تازه‌ترین آثار ثبت‌شده در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، «قلعه الموت و استحکامات وابسته» را در کنار مهم‌ترین میراث‌های فرهنگی و طبیعی جدید جهان معرفی کرد و آن را بخشی از فهرست آثار دارای «ارزش برجسته جهانی» دانست. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجله بین‌المللی Condé Nast Traveler هم‌زمان با پایان چهل‌وهشتمین اجلاس کمیته میراث‌جهانی یونسکو در بوسان کره‌جنوبی، گزارشی درباره آثار جدید ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی ۲۰۲۶ منتشر کرد که در آن، نام «قلعه الموت و استحکامات وابسته» نیز در میان میراث‌های تازه ثبت‌شده جهان قرار گرفته است. 

این رسانه با اشاره به اینکه یونسکو در اجلاس امسال ۲۵ اثر جدید را در فهرست میراث‌جهانی به ثبت رسانده، اعلام کرده است این آثار طیفی از میراث‌فرهنگی، طبیعی و ترکیبی را در قاره‌های مختلف جهان در بر می‌گیرند و همگی به دلیل برخورداری از «ارزش برجسته جهانی» شایسته ثبت در این فهرست شناخته شده‌اند. 

در فهرست منتشرشده توسط این رسانه، نام «قلعه الموت و استحکامات وابسته» در کنار آثاری همچون محوطه باستانی سارنات هند، پناهگاه حیات‌وحش اوکیفنوکی آمریکا، کوه المپ یونان، معماری مدرن آلوار آلتو در فنلاند و دژهای سلطنتی لانگدوک فرانسه دیده می‌شود.

مجله Condé Nast Traveler در گزارش خود تاکید می‌کند که ثبت این آثار، علاوه بر حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی، مقاصد جدیدی را برای علاقه‌مندان به سفرهای فرهنگی در سراسر جهان معرفی می‌کند و توجه گردشگران بین‌المللی را به این مقاصد ارزشمند افزایش می‌دهد.

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کد خبر 1405050700530
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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