به گزارش خبرنگار میراثآریا، مجله بینالمللی Condé Nast Traveler همزمان با پایان چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراثجهانی یونسکو در بوسان کرهجنوبی، گزارشی درباره آثار جدید ثبتشده در فهرست میراث جهانی ۲۰۲۶ منتشر کرد که در آن، نام «قلعه الموت و استحکامات وابسته» نیز در میان میراثهای تازه ثبتشده جهان قرار گرفته است.
این رسانه با اشاره به اینکه یونسکو در اجلاس امسال ۲۵ اثر جدید را در فهرست میراثجهانی به ثبت رسانده، اعلام کرده است این آثار طیفی از میراثفرهنگی، طبیعی و ترکیبی را در قارههای مختلف جهان در بر میگیرند و همگی به دلیل برخورداری از «ارزش برجسته جهانی» شایسته ثبت در این فهرست شناخته شدهاند.
در فهرست منتشرشده توسط این رسانه، نام «قلعه الموت و استحکامات وابسته» در کنار آثاری همچون محوطه باستانی سارنات هند، پناهگاه حیاتوحش اوکیفنوکی آمریکا، کوه المپ یونان، معماری مدرن آلوار آلتو در فنلاند و دژهای سلطنتی لانگدوک فرانسه دیده میشود.
مجله Condé Nast Traveler در گزارش خود تاکید میکند که ثبت این آثار، علاوه بر حفاظت از میراثفرهنگی و طبیعی، مقاصد جدیدی را برای علاقهمندان به سفرهای فرهنگی در سراسر جهان معرفی میکند و توجه گردشگران بینالمللی را به این مقاصد ارزشمند افزایش میدهد.
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