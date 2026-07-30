به گزارش خبرنگار میراثآریا، در میان این رسانهها، مجله معتبر Condé Nast Traveller در گزارشی با عنوان «همه آثار جدید میراث جهانی یونسکو در سال ۲۰۲۶» نوشت که تصمیمات کمیته میراث جهانی، فهرست یونسکو را به یکهزار و ۲۴۸ اثر در ۱۷۰ کشور رسانده است. این رسانه با معرفی تکتک آثار تازه ثبتشده، از آنها بهعنوان مقاصدی یاد کرده که در سالهای آینده بیش از گذشته در کانون توجه گردشگران فرهنگی جهان قرار خواهند گرفت.
مجله Wanderlust نیز ثبتهای جدید یونسکو را از مهمترین اخبار حوزه سفر و میراثفرهنگی جهان دانست و تاکید کرد که این آثار، از سواحل تاریخی نرماندی و کوه المپ یونان گرفته تا قلعه الموت ایران، مدینههای تاریخی کومور و محوطههای سفالگری جینگدهژن چین، نمایانگر تنوع کمنظیر میراث بشری هستند. این رسانه همچنین یادآور شد که برخی از آثار تازه ثبتشده به دلیل جنگ، بحرانهای امنیتی یا تهدیدهای زیستمحیطی، همزمان در فهرست میراثجهانی در خطر نیز قرار گرفتهاند.
رسانه Time Out نیز با انتشار گزارشی ویژه، ثبت ۲۵ اثر جدید را یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی تابستان ۲۰۲۶ توصیف کرد و نوشت که این فهرست، از دژهای تاریخی و محوطههای باستانی گرفته تا مناظر طبیعی کمنظیر جهان را دربرمیگیرد و بار دیگر نقش یونسکو در حفاظت از میراث مشترک بشریت را برجسته کرده است. این رسانه در گزارش خود، قلعه الموت و استحکامات وابسته ایران را در کنار آثاری همچون کوه المپ یونان، سواحل عملیات دیدی فرانسه و سارنات هند از شاخصترین ثبتهای امسال معرفی کرد.
همچنین Condé Nast Traveler (نسخه آمریکایی) در گزارشی مستقل، ثبتهای جدید یونسکو را فرصتی برای معرفی مقاصد کمتر شناختهشده جهان دانست و تاکید کرد که بسیاری از این آثار، ظرفیت تبدیل شدن به مقاصد مهم گردشگری فرهنگی در سالهای آینده را دارند. این رسانه، ثبتهای امسال را ترکیبی از میراثتاریخی، فرهنگی و طبیعی با «ارزش برجسته جهانی» توصیف کرده است.
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