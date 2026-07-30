به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، The Art Newspaper که از معتبرترین رسانه‌های بین‌المللی حوزه هنر، میراث‌فرهنگی و موزه‌ها به شمار می‌رود، در گزارشی درباره مهم‌ترین تصمیمات چهل‌وهشتمین اجلاس کمیته میراث‌جهانی یونسکو، به ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته» پرداخت و فضای حاکم بر لحظه تصویب این پرونده را روایت کرد.

این رسانه نوشت که با اعلام رأی مثبت کمیته، تصاویر ویدئویی از سالن اجلاس نشان می‌دهد اعضای هیئت عالی‌رتبه ایران، به‌سختی توانستند هیجان و خوشحالی خود را از ثبت جهانی الموت پنهان کنند.

رسانه The Art Newspaper همچنین با اشاره به اهمیت این پرونده، الموت را مرکز سیاسی، نظامی و فکری دولت نزاری اسماعیلی در فاصله سده‌های یازدهم تا سیزدهم میلادی معرفی کرده و نوشته است این مجموعه افزون بر ارزش‌های معماری و دفاعی، یکی از مهم‌ترین کانون‌های تولید و تبادل دانش در جهان اسلام به شمار می‌رفته است. این رسانه به حضور خواجه نصیرالدین طوسی و نیز دانشمندانی از سرزمین‌های مختلف از جمله چین، مصر، ارمنستان و شام در الموت اشاره کرده و آن را نشانه‌ای از جایگاه علمی این مجموعه تاریخی دانسته است.

در این گزارش همچنین به نقل از حمیده چوبک، مدیر پایگاه جهانی الموت، آمده است که پس از ثبت‌جهانی، مهم‌ترین اولویت ایران حفاظت از اصالت، تمامیت و مدیریت پایدار این میراث ارزشمند خواهد بود.

ثبت «قلعه الموت و استحکامات وابسته» در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، شمار آثار ثبت‌شده ایران را به ۳۰ اثر رساند و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فرهنگی کشور در عرصه بین‌المللی به شمار می‌آید.

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