به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجله بین‌المللی Condé Nast Traveler که از معتبرترین رسانه‌های تخصصی گردشگری جهان به شمار می‌رود، در گزارشی با معرفی آثار تازه ثبت‌شده در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، «قلعه الموت و استحکامات وابسته» را در کنار شاخص‌ترین مقاصد فرهنگی و طبیعی جهان برای سفر در سال ۲۰۲۶ قرار داد.

این رسانه با اشاره به ثبت‌جهانی آثار جدید، تاکید کرده است که فهرست تازه یونسکو، مجموعه‌ای از برجسته‌ترین مقاصد فرهنگی، تاریخی و طبیعی جهان را دربر می‌گیرد و می‌تواند مسیر سفر علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی را به سوی مقاصد کمتر شناخته‌شده اما دارای «ارزش برجسته جهانی» هدایت کند.

در این گزارش، نام «قلعه الموت» در کنار آثاری همچون کوه المپ یونان، محوطه باستانی سارنات هند، مجموعه صنایع چینی جینگ‌ده‌ژن چین، شهر تاریخی سیدی بوسعید تونس و پناهگاه حیات‌وحش اوکیفنوکی آمریکا قرار گرفته است؛ آثاری که از نگاه این رسانه، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری فرهنگی و تجربه‌های اصیل سفر دارند.

مجله Condé Nast Traveler همچنین یادآور شده است که ثبت جهانی، علاوه بر تثبیت جایگاه بین‌المللی این آثار، موجب افزایش شناخت جهانی، تقویت حفاظت از میراث و رشد تقاضای سفر به این مقاصد خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند فرصت تازه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ایران در بازار گردشگری بین‌المللی فراهم کند.

مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته» به‌تازگی در چهل‌وهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در بوسان کره‌جنوبی به‌عنوان سی‌امین اثر ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید و اکنون بازتاب آن در رسانه‌های معتبر بین‌المللی، نشان‌دهنده افزایش توجه جامعه جهانی گردشگری به این میراث‌ارزشمند ایرانی است.

انتهای پیام/