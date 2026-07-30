به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های معتبر گردشگری نشان می‌دهد ثبت جهانی یک اثر، علاوه بر ارتقای اعتبار بین‌المللی مقصد، آن را وارد چرخه معرفی گسترده رسانه‌ای، برنامه‌ریزی تورهای تخصصی و فهرست پیشنهادهای سفر شرکت‌های گردشگری می‌کند. به همین دلیل، آثار تازه ثبت‌شده یونسکو معمولا در سال‌های نخست پس از ثبت، افزایش قابل توجهی در میزان بازدیدکنندگان را تجربه می‌کنند.

به نوشته Condé Nast Traveler، ثبت‌های امسال مجموعه‌ای متنوع از محوطه‌های باستانی، دژهای تاریخی، مناظر طبیعی و میراث‌فرهنگی را شامل می‌شود که هر یک ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران علاقه‌مند به تاریخ، فرهنگ و طبیعت دارند.

در این میان، قلعه الموت و استحکامات وابسته ایران نیز در کنار دیگر آثار تازه ثبت‌شده، از مقاصدی است که می‌تواند سهم بیشتری از بازار جهانی گردشگری فرهنگی را به خود اختصاص دهد.

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