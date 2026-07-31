به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هم‌زمان با پایان چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در بوسان کره‌جنوبی، بسیاری از کشورهایی که موفق به ثبت آثار خود در فهرست میراث جهانی شدند، برنامه‌های گسترده‌ای را برای معرفی این مقاصد به بازار جهانی گردشگری آغاز کرده‌اند.

بررسی گزارش‌های رسانه‌های تخصصی گردشگری و نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد ثبت‌جهانی آثار تاریخی و طبیعی، به ابزاری مؤثر برای افزایش ورود گردشگران، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد محلی تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند مقصدهایی که تاکنون کمتر شناخته شده بودند، اکنون با بهره‌گیری از برند جهانی یونسکو، جایگاه برجسته‌تری در برنامه‌های آژانس‌های بین‌المللی سفر و گردشگران علاقه‌مند به میراث‌فرهنگی پیدا کرده‌اند.

در همین راستا، بسیاری از کشورها کمپین‌های تبلیغاتی جدید، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، آموزش جوامع محلی و تدوین برنامه‌های مدیریت پایدار مقاصد را در دستور کار قرار داده‌اند تا ضمن افزایش شمار گردشگران، از آثار تاریخی و طبیعی نیز حفاظت شود.

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