به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بررسی گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های تخصصی گردشگری و میراث‌فرهنگی نشان می‌دهد که «قلعه الموت و استحکامات وابسته» به دلیل برخورداری از معماری منحصربه‌فرد کوهستانی، شبکه پیشرفته دفاعی، سامانه‌های مدیریت آب و پیوند عمیق با یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ ایران و جهان اسلام، توجه گسترده پژوهشگران و فعالان گردشگری فرهنگی را به خود جلب کرده است.

رسانه‌های بین‌المللی همچنین تاکید کرده‌اند که ثبت جهانی این مجموعه، جایگاه ایران را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های میراث‌فرهنگی جهان بیش از پیش تقویت می‌کند و می‌تواند به افزایش سفرهای فرهنگی، توسعه پژوهش‌های باستان‌شناسی و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده البرز و استان قزوین در سطح بین‌المللی بینجامد.

بر اساس جمع‌بندی یونسکو، در چهل‌وهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی، ۲۵ اثر جدید با اجماع اعضا در فهرست میراث‌جهانی به ثبت رسیدند و «قلعه الموت و استحکامات وابسته» به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین پرونده‌های فرهنگی این دوره، به فهرست میراث مشترک بشریت افزوده شد.

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