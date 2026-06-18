ترسیم نقشه راه توسعه سیاحت دینی در همایش ملی گردشگری مذهبی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، همایش ملی «گردشگری مذهبی و دینی» صبح امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی، صاحب‌نظران حوزه گردشگری، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در زنجان برگزار شد؛ رویدادی که از آن به عنوان گامی مؤثر در جهت هم‌افزایی ظرفیت‌های کشور برای توسعه گردشگری دینی و افزایش سهم ایران از بازار جهانی این صنعت یاد شد.

در این همایش، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، سید مصطفی موسوی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مسعود شیرین‌کلام دبیر این کمیسیون، صمد یوسفی رئیس اتاق بازرگانی زنجان، مدیران کل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های اصفهان و لرستان و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه گردشگری حضور داشتند.

سخنرانان این نشست، گردشگری مذهبی را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی دانستند و بر ضرورت شفاف‌سازی آمارهای گردشگری، تسهیل و تسریع فرآیندهای سرمایه‌گذاری، طراحی بسته‌های ترکیبی سفر، تسهیل صدور روادید و توسعه زیرساخت‌های پرداخت بین‌المللی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در برندسازی جهانی مقاصد مذهبی، توسعه محصولات نوین گردشگری و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت رویدادهای دینی و مذهبی کشور را از الزامات دستیابی به رشد پایدار در این حوزه برشمردند.

در بخش دیگری از این همایش، علی صادقی معاون استاندار زنجان با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز فرهنگی، تاریخی و مذهبی این استان، پیشنهاد استقرار دبیرخانه دائمی ملی گردشگری مذهبی در زنجان را مطرح و آمادگی کامل مدیریت استان برای حمایت از این طرح ملی را اعلام کرد.

دکتر منصور علی‌مردانی، نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی با اشاره به چالش‌های پیش‌ روی صنعت گردشگری کشور، بر لزوم توسعه زیرساخت‌های رفاهی، ارتقای کیفیت خدمات، تقویت تبلیغات و بازاریابی بین‌المللی و آموزش جوامع محلی تأکید کرد.

او آموزش زبان‌های خارجی، آشنایی با فرهنگ میزبانی و ارتقای مهارت‌های ارتباطی را از پیش‌نیازهای موفقیت در جذب گردشگران خارجی دانست و از آمادگی مجلس شورای اسلامی برای همکاری در اصلاح، بازنگری و تکمیل قوانین مرتبط با صنعت گردشگری خبر داد.

علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، به عنوان سخنران ویژه این همایش، با تبیین جایگاه میراث معنوی در توسعه پایدار، بر پیوند عمیق و ناگسستنی میان میراث‌فرهنگی، آیین‌های دینی و گردشگری مذهبی تأکید کرد و حفاظت و معرفی این سرمایه‌های ارزشمند را زمینه‌ساز رونق اقتصادی، تقویت هویت ملی و توسعه متوازن مناطق مختلف کشور دانست.

این همایش در پایان با رونمایی از نشان جغرافیایی چاقوی زنجان و همچنین نسخه‌ای نفیس از قرآن کریم با صفحاتی از جنس چرم و کتابت طلاکوب، همراه با تجلیل از فعالان و هنرمندان برجسته صنایع دستی، به کار خود پایان داد؛ آیینی که جلوه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و معنوی استان زنجان را به نمایش گذاشت و بر نقش این استان در توسعه گردشگری فرهنگی و مذهبی کشور تأکید کرد.

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