نمایشگاه نقاشی در معبد آناهیتا برپا شد 

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدجواد عظیمی روز جمعه ۲۹ خردادماه گفت: به مناسبت هفته صنایع‌دستی نمایشگاه نقاشی هنرمندان کنگاوری در معبد آناهیتا برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کنگاور افزود: این نمایشگاه به مدت هفت روز در محل پایگاه ملی معبد آناهیتا برپا است.

او افزود: در این نمایشگاه آثاری از هنرمندان بومی شهرستان کنگاور به نمایش گذاشته شده است.

عظیمی گفت: مردم کنگاور علاقه وافری به هنر دارند و به این نمایشگاه با استقبال خوبی همراه شده است.

شهر کنگاور در ورودی شرقی استان کرمانشاه با آثار شاخصی همچون معبد آناهیتا همواره مورد توجه ویژه گردشگران قرار گرفته است.

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