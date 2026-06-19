به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، نشانههای تازهای از بازگشت آرامش به صنعت هوانوردی منطقه خاورمیانه نمایان شده است. با وجود این، بررسی برنامههای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی اروپایی نشان میدهد بیشتر این شرکتها به دلیل ملاحظات فنی، اقتصادی و برنامهریزی ناوگان، ازسرگیری پروازهای خود به مقاصد منطقه را به ماههای آینده موکول کردهاند.
بر اساس گزارشی که یورونیوز منتشر کرده است، حملات نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ماههای گذشته و متعاقب آن محدودیتها و بستهشدن برخی مسیرهای هوایی منطقه، موجب اختلال گسترده در شبکه حملونقل هوایی خاورمیانه شد و بسیاری از شرکتهای هواپیمایی ناچار شدند برنامههای پروازی خود را تغییر دهند.
در حالی که شرکتهای هواپیمایی بزرگ حوزه خلیجفارس از جمله امارات، قطر ایرویز و الاتحاد از ماه مارس بخش عمدهای از پروازهای خود را از سر گرفتند، بسیاری از شرکتهای اروپایی همچنان با احتیاط بیشتری عمل کرده و بازگشت کامل به مسیرهای منطقه را به زمان دیگری موکول کردهاند.
ماتئوش کلیمک، کارشناس برنامهریزی شبکههای هوایی، معتقد است حتی در صورت نهایی شدن توافقات سیاسی و تثبیت شرایط منطقه، بازگشت سریع شرکتهای هواپیمایی اروپایی چندان محتمل نیست؛ زیرا بخش مهمی از ظرفیت ناوگان این شرکتها در ماههای گذشته به بازارهای دیگر، بهویژه مسیرهای آسیایی، منتقل شده و بازآرایی مجدد شبکه پروازی مستلزم هزینه و زمان قابل توجهی است.
با این حال کارشناسان صنعت هوانوردی معتقدند امضای تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن میتواند به تدریج بر ارزیابیهای ریسک شرکتهای هواپیمایی، شرکتهای بیمه و نهادهای ناظر هوانوردی اثرگذار باشد و زمینه را برای احیای مسیرهای هوایی، افزایش اتصال منطقهای و تقویت جریان گردشگری بینالمللی فراهم کند.
بررسی برنامههای اعلامشده از سوی شرکتهای هواپیمایی اروپایی نشان میدهد روند بازگشت پروازها به خاورمیانه از تابستان آغاز شده و تا فصل زمستان ادامه خواهد داشت. ایرفرانس تعلیق پروازهای خود به برخی مقاصد منطقه را تا اواخر ژوئن تمدید کرده است. کیالام نیز اعلام کرده تا اوایل ماه اوت پروازی به برخی شهرهای منطقه از جمله دبی، ریاض و دمام انجام نخواهد داد.
گروه هواپیمایی لوفتهانزا نیز بخش مهمی از پروازهای خود به خاورمیانه را تا پاییز ۲۰۲۶ به حالت تعلیق درآورده است؛ در مقابل، برخی شرکتها از جمله بریتیش ایرویز، فینایر، ایربالتیک و ترکیش ایرلاینز جدول زمانی مشخصی برای بازگشت تدریجی به مقاصد منطقه اعلام کردهاند.
کارشناسان معتقدند با کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی و افزایش اطمینان نسبت به پایداری شرایط امنیتی، صنعت گردشگری خاورمیانه از نخستین بخشهایی خواهد بود که از احیای ارتباطات هوایی منتفع میشود. بهبود دسترسیهای هوایی، افزایش ظرفیت جابهجایی مسافر و بازگشت خطوط بینالمللی به شبکه پروازی منطقه میتواند در ماههای پیشرو به رونق سفرهای گردشگری، تجاری و فرهنگی میان کشورهای منطقه و بازارهای اروپایی منجر شود.
در همین حال برخی تحلیلگران صنعت هوانوردی پیشبینی میکنند شرکتهای هواپیمایی مستقر در حوزه خلیجفارس برای بازیابی سریعتر سهم بازار و جذب مجدد مسافران، بستههای تشویقی و نرخهای رقابتیتری را در مسیرهای منطقهای و بینالمللی ارائه کنند؛ اقدامی که میتواند به افزایش تقاضای سفر و تسریع روند بازیابی گردشگری منطقه کمک کند.
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