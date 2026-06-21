میراث آریا: محرم در استان کرمان جلوه‌ای از میراث فرهنگی ناملموس ایران است که نسل به نسل حفظ شده و همچنان بخشی از هویت مردم این دیار را شکل می‌دهد. از نخل‌گردانی‌های باشکوه در شهرهای کویری گرفته تا تعزیه‌های روستایی، از علم‌بندان و سینه‌زنی‌های سنتی تا سفره‌های نذری که در دل کویر گسترده می‌شوند.

در روزهایی که صدای نوحه در کوچه‌های تاریخی کرمان، بم، رفسنجان، زرند، سیرجان و جیرفت طنین‌انداز می‌شود، این استان به موزه‌ای زنده از فرهنگ عاشورایی تبدیل می‌شود؛ موزه‌ای که هر سال میزبان زائران، پژوهشگران و گردشگرانی است که برای شناخت یکی از اصیل‌ترین روایت‌های محرم در ایران راهی جنوب شرق کشور می‌شوند.

کرمان؛ جغرافیای کویر و حافظه عاشورا

استان کرمان را بیشتر با ارگ‌های تاریخی، باغ‌های ایرانی، قنات‌ها، کویرهای گسترده و جاده‌های کهن تجاری می‌شناسند؛ اما با آغاز ماه محرم، لایه‌ای دیگر از هویت این سرزمین آشکار می‌شود. در این روزها، شهرها و روستاهای استان رنگ سیاه به خود می‌گیرند و فضای عمومی جامعه به سمت بازخوانی یکی از مهم‌ترین روایت‌های تاریخ اسلام حرکت می‌کند.

کرمان از جمله استان‌هایی است که فرهنگ عاشورایی در آن با زندگی روزمره مردم درآمیخته است. بسیاری از آیین‌های سوگواری این منطقه نه محصول چند دهه اخیر، بلکه نتیجه قرن‌ها تجربه زیسته، انتقال شفاهی سنت‌ها و پیوند فرهنگ بومی با باورهای مذهبی هستند.

همین استمرار تاریخی سبب شده است که آیین‌های محرم در کرمان امروز به عنوان بخشی از میراث ناملموس ایران شناخته شوند؛ میراثی که در آن دین، هنر، معماری، موسیقی، ادبیات شفاهی و همبستگی اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

پیشینه تاریخی عزاداری در کرمان

تاریخ عزاداری محرم در کرمان با گسترش تشیع در جنوب شرق ایران پیوند خورده است. هرچند نشانه‌هایی از برگزاری مراسم سوگواری در دوره‌های پیش از صفویه نیز دیده می‌شود، اما بسیاری از آیین‌های کنونی در دوران صفوی و پس از رسمی شدن مذهب تشیع در ایران تثبیت شده‌اند.

در دوره صفویه، ساخت حسینیه‌ها و تکایا در شهرهای مختلف کرمان رونق گرفت و مراسم عاشورا به بخشی از حیات اجتماعی مردم تبدیل شد. در دوره قاجار نیز بسیاری از سنت‌های عزاداری گسترش یافت و شکل منظم‌تری پیدا کرد.

سفرنامه‌نویسان خارجی که در سده نوزدهم از کرمان بازدید کرده‌اند، بارها به مراسم باشکوه محرم در این منطقه اشاره کرده‌اند. آنان از جمعیت‌های عظیم عزادار، نخل‌های بزرگ، دسته‌های سینه‌زنی و شور مذهبی مردم یاد کرده‌اند؛ تصاویری که هنوز هم در بسیاری از شهرهای استان قابل مشاهده است.

کرمان؛ شهری که محرم را زندگی می‌کند

در روزهای محرم چهره‌ای کاملاً متفاوت پیدا می‌کند. بازار تاریخی شهر، کوچه‌های قدیمی و محله‌های سنتی در این ایام سیاه‌پوش می‌شوند. مساجد، حسینیه‌ها و تکایا از روزهای نخست محرم میزبان عزاداران هستند و مراسم مختلفی در آن‌ها برگزار می‌شود.

در بسیاری از محله‌های قدیمی، سنت‌هایی وجود دارد که ده‌ها و حتی صدها سال قدمت دارند. خانواده‌ها نسل به نسل در برگزاری این مراسم مشارکت کرده‌اند و همین استمرار تاریخی، هویت ویژه‌ای به عزاداری‌های کرمان بخشیده است.

برای گردشگران فرهنگی، حضور در کرمان طی روزهای محرم فرصتی است برای مشاهده پیوند میان معماری تاریخی و آیین‌های مذهبی؛ جایی که بناهای خشتی و بازارهای کهن به پس‌زمینه‌ای برای روایت عاشورا تبدیل می‌شوند.

نخل‌گردانی؛ نماد بزرگ سوگ در کویر

اگر بخواهیم شاخص‌ترین آیین عاشورایی کرمان را نام ببریم، بی‌تردید باید از نخل‌گردانی یاد کنیم. نخل سازه‌ای بزرگ چوبی است که در فرهنگ شیعی ایران نماد تابوت یا پیکر امام حسین(ع) تلقی می‌شود. در بسیاری از شهرهای کرمان، به‌ویژه مناطق کویری، نخل جایگاه ویژه‌ای در مراسم عاشورا دارد.

روز عاشورا، صدها نفر گرد نخل جمع می‌شوند و آن را بر دوش گرفته یا با کمک نیروهای متعدد حرکت می‌دهند. این لحظه یکی از اوج‌های احساسی مراسم محسوب می‌شود و شور و هیجان خاصی در میان عزاداران ایجاد می‌کند. برای گردشگران، نخل‌گردانی از جذاب‌ترین جلوه‌های بصری محرم در کرمان است؛ آیینی که هم جنبه مذهبی دارد و هم ارزش بالایی از منظر مردم‌شناسی و میراث فرهنگی داراست.

علم‌بندان و علم‌گردانی

در بسیاری از شهرها و روستاهای کرمان، علم‌بندان آغاز رسمی عزاداری محرم محسوب می‌شود. علم‌ها که با پارچه‌های سیاه، سبز و قرمز تزئین شده‌اند، نماد پرچم‌های کربلا هستند. آماده‌سازی آن‌ها خود آیینی مستقل به شمار می‌رود و مردم با احترام ویژه‌ای در این مراسم شرکت می‌کنند.

پس از آن، علم‌ها در دسته‌های عزاداری حرکت داده می‌شوند و حضورشان در میان جمعیت، جلوه‌ای باشکوه به مراسم می‌بخشد. در برخی مناطق استان، ساخت علم نیازمند مهارت‌های سنتی فلزکاری و چوب‌کاری است و همین موضوع آن را به بخشی از میراث هنری منطقه تبدیل کرده است.

تعزیه؛ تئاتر مقدس در دل کویر

تعزیه در کرمان سابقه‌ای طولانی دارد و هنوز در بسیاری از شهرها و روستاها برگزار می‌شود. این هنر آیینی که روایتگر واقعه کربلاست، در کرمان با شیوه‌های بومی اجرا می‌شود. لباس‌ها، موسیقی، نحوه روایت و حتی برخی جزئیات اجرایی در مناطق مختلف استان تفاوت‌هایی دارد.

تعزیه تنها یک نمایش مذهبی نیست؛ بلکه تلفیقی از شعر، موسیقی، تاریخ و هنرهای نمایشی است. به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های میراث ناملموس ایران می‌دانند. برای گردشگران فرهنگی، تماشای تعزیه در روستاهای کرمان تجربه‌ای متفاوت و فراموش‌نشدنی است؛ تجربه‌ای که امکان آشنایی نزدیک با فرهنگ عاشورایی مردم منطقه را فراهم می‌کند.

بم؛ سوگواری در سایه ارگ تاریخی

شهری است که نام آن با یکی از بزرگ‌ترین بناهای خشتی جهان گره خورده است. در روزهای محرم، فضای شهر حال و هوایی متفاوت پیدا می‌کند. هیئت‌های مذهبی، دسته‌های عزاداری و مراسم سنتی در نقاط مختلف بم برگزار می‌شود و مردم با شور فراوان در آن شرکت می‌کنند. پس از زلزله ویرانگر سال ۱۳۸۲، بسیاری از آیین‌های محرم نقش مهمی در بازسازی روحیه اجتماعی مردم ایفا کردند و به نمادی از همبستگی و امید تبدیل شدند.

سیرجان؛ آیین‌های کهن در چهارراه فرهنگ‌ها

به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، محل تلاقی فرهنگ‌های مختلف بوده است. این تنوع فرهنگی در آیین‌های محرم نیز بازتاب یافته است. مراسم سینه‌زنی، زنجیرزنی، علم‌گردانی و روضه‌خوانی در سیرجان از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و هر سال جمعیت زیادی را به خود جذب می‌کنند.

برای گردشگران، سیرجان نمونه‌ای از چگونگی پیوند فرهنگ‌های محلی با سنت‌های عاشورایی است.

رفسنجان؛ محرم در سرزمین پسته

که بیشتر با باغ‌های پسته شناخته می‌شود، در ماه محرم به یکی از مراکز مهم عزاداری استان تبدیل می‌شود.هیئت‌های مذهبی، حسینیه‌های قدیمی و سنت‌های دیرینه سوگواری، بخش مهمی از هویت فرهنگی این شهر را شکل می‌دهند. در بسیاری از محله‌های رفسنجان، آیین‌هایی وجود دارد که چند نسل است بدون وقفه برگزار می‌شوند و همین استمرار، ارزش میراثی آن‌ها را افزایش داده است.

جیرفت؛ عاشورا در سرزمین تمدن‌های کهن

که یکی از مهم‌ترین مناطق باستانی ایران به شمار می‌رود، در محرم نیز چهره‌ای متفاوت پیدا می‌کند. در این منطقه، برخی آیین‌های عاشورایی با سنت‌های بومی جنوب کرمان درآمیخته‌اند و جلوه‌ای خاص به مراسم بخشیده‌اند. برای مردم‌شناسان، جیرفت نمونه‌ای جذاب از پیوند میراث فرهنگی کهن با آیین‌های مذهبی معاصر است.

نوحه‌خوانی؛ موسیقی سوگ در کویر

یکی از مهم‌ترین ارکان عزاداری در کرمان، نوحه‌خوانی است. نوحه‌های کرمانی از نظر ادبی و موسیقایی ویژگی‌های خاص خود را دارند. بسیاری از آن‌ها طی نسل‌ها حفظ شده و همچنان در مراسم محرم اجرا می‌شوند.

این اشعار نه تنها روایتگر واقعه عاشورا هستند، بلکه بخشی از فرهنگ شفاهی منطقه را نیز منتقل می‌کنند. در برخی مناطق، نوحه‌ها با گویش‌های محلی اجرا می‌شوند و همین موضوع ارزش مردم‌شناختی آن‌ها را افزایش می‌دهد.

حسینیه‌ها در کرمان تنها محل برگزاری مراسم مذهبی نیستند. این بناها طی دهه‌ها و گاه سده‌ها به مراکز مهم تعاملات اجتماعی، انتقال سنت‌ها و حفظ هویت محلی تبدیل شده‌اند. بسیاری از آیین‌های محرم در این فضاها شکل گرفته و نسل به نسل منتقل شده‌اند. از این منظر، حسینیه‌ها را می‌توان موزه‌های زنده میراث ناملموس دانست.

نذری؛ سفره‌های همدلی در دل کویر

محرم در کرمان بدون نذری قابل تصور نیست. در شهرها و روستاهای استان، هزاران نفر در تهیه و توزیع غذاهای نذری مشارکت می‌کنند. از دیگ‌های بزرگ آش و شله گرفته تا غذاهای محلی، همه بخشی از فرهنگ نذر در این منطقه هستند.

این سنت علاوه بر کارکرد مذهبی، نقشی مهم در تقویت همبستگی اجتماعی دارد. مردم از گروه‌های مختلف اجتماعی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و برای برگزاری مراسم همکاری می‌کنند. برای گردشگران خارجی، این فرهنگ مشارکت و مهمان‌نوازی یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های محرم در ایران محسوب می‌شود.

زنان و پاسداری از سنت‌ها

نقش زنان در حفظ میراث عاشورایی کرمان بسیار مهم است. برگزاری مجالس روضه، آماده‌سازی نذورات، انتقال اشعار و نوحه‌های قدیمی و آموزش سنت‌ها به نسل‌های جوان، بخشی از مسئولیت‌هایی است که زنان بر عهده دارند.

بسیاری از آیین‌های محلی بدون حضور و مشارکت آنان امکان تداوم نخواهند داشت. از منظر میراث فرهنگی، زنان یکی از مهم‌ترین حافظان سنت‌های عاشورایی در استان کرمان به شمار می‌روند.

روستاها؛ گنجینه‌های پنهان میراث عاشورایی

بخش بزرگی از میراث محرم در کرمان در روستاها حفظ شده است. در بسیاری از آبادی‌های کوهستانی و کویری استان، آیین‌هایی برگزار می‌شود که قدمت آن‌ها به چند قرن می‌رسد. برخی از این مراسم تنها در یک یا چند روستای خاص دیده می‌شوند و به همین دلیل ارزش فرهنگی بالایی دارند. در این مناطق، محرم هنوز همان ویژگی‌های سنتی خود را حفظ کرده است؛ مشارکت همگانی، انتقال شفاهی دانش، نقش ریش‌سفیدان و حضور فعال نسل‌های مختلف.

گردشگری آیینی در کرمان

کرمان یکی از غنی‌ترین استان‌های ایران از نظر گردشگری فرهنگی و تاریخی است. اما محرم بُعد دیگری به این ظرفیت‌ها اضافه می‌کند. گردشگران در این ایام می‌توانند علاوه بر بازدید از جاذبه‌هایی مانند ، و بازار تاریخی کرمان، با آیین‌های عاشورایی منطقه نیز آشنا شوند.

نخل‌گردانی، تعزیه، نوحه‌خوانی، علم‌گردانی و مراسم نذری، مجموعه‌ای کم‌نظیر از تجربه‌های فرهنگی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌دهند. از این منظر، محرم را می‌توان یکی از مهم‌ترین فصل‌های گردشگری فرهنگی در استان کرمان دانست.

میراث ناملموس و ضرورت حفاظت

آیین‌های عاشورایی کرمان مجموعه‌ای از دانش بومی، هنرهای سنتی، موسیقی آیینی، ادبیات شفاهی، مهارت‌های اجتماعی و باورهای مذهبی را در خود جای داده‌اند. این میراث طی قرن‌ها شکل گرفته و به نسل‌های مختلف منتقل شده است. اما همانند بسیاری از سنت‌های محلی، در برابر تغییرات اجتماعی و سبک زندگی جدید نیازمند حفاظت و مستندسازی است. ثبت آیین‌های محلی، حمایت از تعزیه‌خوانان، حفظ نوحه‌های قدیمی و انتقال دانش سنتی به نسل‌های جوان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بقای این میراث کمک کند.

محرم در کرمان تنها یک مراسم مذهبی نیست؛ روایتی زنده از تاریخ، فرهنگ و هویت مردمانی است که قرن‌ها در دل کویر زندگی کرده‌اند و باورهای خود را در قالب آیین‌هایی ماندگار حفظ کرده‌اند. از نخل‌های عظیم عاشورا تا تعزیه‌های روستایی، از نوحه‌های کهن تا سفره‌های نذری، همه و همه بخشی از میراث فرهنگی ناملموس این استان را شکل می‌دهند.

در روزهایی که کوچه‌های تاریخی کرمان، بم، رفسنجان، سیرجان و جیرفت در سوگ حسین بن علی(ع) سیاه‌پوش می‌شوند، گذشته و حال در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و روایتی زنده از فرهنگ عاشورایی ایران را بازگو می‌کنند. همین ویژگی است که کرمان را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های میراث عاشورایی کشور و مقصدی ارزشمند برای گردشگری مذهبی و آیینی تبدیل کرده است؛ سرزمینی که در آن، کویر و عاشورا قرن‌هاست در کنار یکدیگر نفس می‌کشند.

گزارش از یعقوب صلاحی

انتهای پیام/