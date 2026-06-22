ایجاد زبان مشترک میان پژوهشگاه و معاونت گردشگری ضروری است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، پویا صادقی فرشباف، با اشاره به سابقه همکاری‌های پژوهشی میان پژوهشگاه و معاونت گردشگری گفت: طی سال‌های گذشته پیشنهاد تشکیل یک گروه مشترک برای بررسی مسائل کلان گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی پژوهشگاه مطرح شده بود، اما این ایده به مرحله اجرا نرسید و همین مسئله بخشی از فاصله موجود میان حوزه پژوهش و اجرا را رقم زده است.

رئیس گروه پژوهشی میراث طبیعی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با تأکید بر اینکه مهم‌ترین نیاز امروز، ایجاد «زبان مشترک» میان پژوهشگاه و معاونت گردشگری است، افزود: بسیاری از پژوهش‌ها، گزارش‌ها، فرصت‌های مطالعاتی و فعالیت‌های علمی پژوهشگاه به دلیل نبود سازوکارهای ارتباطی مناسب، به شکل مطلوب در اختیار بخش‌های اجرایی قرار نمی‌گیرد و از ظرفیت آنها بهره‌برداری کافی نمی‌شود.

او ادامه داد: لازم است جلسات تخصصی میان کارشناسان دو مجموعه به صورت مستمر برگزار شود تا نیازهای واقعی معاونت گردشگری و ظرفیت‌های پژوهشی موجود به طور دقیق شناسایی و در قالب برنامه‌های مشترک دنبال شود.

صادقی فرشباف با اشاره به محدودیت دسترسی به داده‌ها و آمارهای مورد نیاز پژوهشگران اظهار کرد: یکی از پیش‌نیازهای تولید پژوهش‌های کاربردی، دسترسی به داده‌های معتبر و قابل اتکاست و در این زمینه نیز همکاری نزدیک‌تر میان دو مجموعه ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس گروه پژوهشی میراث طبیعی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین ظرفیت‌های پژوهشگاه در حوزه آموزش، برگزاری کارگاه‌های تخصصی، رویدادهای علمی، شبکه‌سازی میان متخصصان، فرصت‌های مطالعاتی، حمایت از رساله‌های دکتری و بهره‌گیری از نخبگان و پژوهشگران را از زمینه‌های مهم همکاری مشترک برشمرد.

او در پایان خواستار استمرار این نشست‌ها در سطح کارشناسی شد و تأکید کرد: با گفت‌وگو، آسیب‌شناسی مشترک و تدوین چارچوب‌های مشخص همکاری، می‌توان از ظرفیت‌های علمی پژوهشگاه برای پاسخگویی به نیازهای حوزه گردشگری بهره بیشتری برد.

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