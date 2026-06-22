به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست هماندیشی مدیران پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، روز یکشنبه ۳۱ خردادماه با حضور انوشیروان محسنیبندپی معاون گردشگری، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و جمعی از مدیران و کارشناسان دو مجموعه در محل معاونت گردشگری برگزار شد.
در این نشست، طرفین ضمن بررسی ظرفیتها، نیازها و زمینههای همکاری مشترک، بر ضرورت ایجاد ارتباطی نظاممند و مستمر میان حوزههای پژوهشی و اجرایی صنعت گردشگری تأکید کردند.
معاون گردشگری کشور در این نشست با قدردانی از حضور رئیس پژوهشگاه و مدیران این مجموعه علمی، بر اهمیت پیوند میان دانشگاه، مراکز پژوهشی و بدنه اجرایی صنعت گردشگری تأکید کرد و گفت: امروزه توسعه پایدار گردشگری بدون اتکا به دانش، پژوهش و مطالعات علمی امکانپذیر نیست. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که هرگاه تصمیمسازیها و سیاستگذاریها بر پایه دادههای علمی و یافتههای پژوهشی استوار شدهاند، مسیر توسعه با خطای کمتر، بهرهوری بیشتر و نتایج ماندگارتر همراه بوده است.
محسنیبندپی افزود: در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاستهای کلی علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور، قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین اسناد توسعه گردشگری، بر ضرورت ارتباط مؤثر میان مراکز علمی، پژوهشی و بخشهای اجرایی و اقتصادی تأکید شده است. این موضوع نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای ارتقای کیفیت حکمرانی و مدیریت در حوزه گردشگری محسوب میشود.
او با اشاره به ظرفیتهای گسترده پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری اظهار داشت: پژوهشگاه بهعنوان بازوی علمی و پژوهشی وزارتخانه، دارای توانمندیهای ارزشمندی در حوزههای گردشگری، مردمشناسی، زبانشناسی، میراث فرهنگی، باستانشناسی، مطالعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که میتواند در تصمیمسازیهای کلان و برنامهریزیهای اجرایی معاونت گردشگری نقش مؤثری ایفا کند.
معاون گردشگری کشور خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای تعامل مستمر با پژوهشگاه، پیشگیری از تصمیمگیریهای مبتنی بر حدس و گمان و جلوگیری از تکرار خطاهای اجرایی است. پژوهش میتواند بهعنوان چراغ راه سیاستگذاری عمل کرده و مسیر حرکت صنعت گردشگری را بر مبنای واقعیتهای میدانی، تحلیلهای تخصصی و آیندهپژوهی ترسیم کند.
محسنیبندپی همچنین تأکید کرد: صنعت گردشگری امروز نیازمند نگاه دانشبنیان، آیندهنگر و مبتنی بر شواهد است. توسعه گردشگری داخلی، تقویت برند ملی گردشگری، مدیریت مقاصد، تدوین استانداردها، توسعه گردشگری روستایی و طبیعی و همچنین ارتقای کیفیت خدمات، همگی نیازمند پشتوانه علمی و پژوهشی هستند.
در ادامه این نشست، مدیران دو مجموعه ضمن معرفی ظرفیتها، برنامهها و اولویتهای کاری خود، دیدگاهها و پیشنهادهایشان را درباره زمینههای همکاری مشترک مطرح کردند.
در پایان، با پیشنهاد معاون گردشگری مقرر شد نشستهای تخصصی و کارشناسی میان مدیران و کارشناسان پژوهشگاه و معاونت گردشگری بهصورت منظم و مستمر برگزار شود تا زمینههای همکاری علمی، تبادل دانش، تعریف پروژههای مشترک و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود در راستای توسعه پایدار گردشگری کشور بیش از پیش فراهم شود.
این نشست را میتوان نقطه آغازی برای شکلگیری فصل تازهای از همکاری میان حوزه پژوهش و مدیریت اجرایی گردشگری دانست؛ همکاریای که میتواند با تکیه بر دانش، تجربه و خرد جمعی، مسیر تحول و ارتقای صنعت گردشگری ایران را هموارتر سازد.
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