به گزارش خبرنگار میراث آریا، جمهوری اسلامی ایران با حضور فعال در دهمین نشست کمیته هماهنگی گردشگری سازمان همکاری اسلامی (OIC) که با حضور مقامات عالی‌رتبه گردشگری کشورهای عضو در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان برگزار شد، بر تقویت همکاری‌های چندجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک کشورهای اسلامی در توسعه صنعت گردشگری تأکید کرد.

در این نشست،مسلم شجاعی مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سیدجواد موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان رضوی، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران حضور یافتند و در خصوص راهکارهای توسعه تعاملات گردشگری میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به تبادل نظر پرداختند.

بررسی راهکارهای تقویت همکاری‌های چندجانبه در حوزه گردشگری، افزایش تبادلات گردشگری میان کشورهای اسلامی، توسعه گردشگری فرهنگی، تاریخی، سلامت و حلال، تسهیل سفر و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مشترک اعضای سازمان همکاری اسلامی از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

یکی از مهم‌ترین دستورکارهای این نشست، بررسی و ارزیابی شهرهای نامزد کسب عنوان «پایتخت گردشگری سازمان همکاری اسلامی» برای سال‌های ۲۰۲۸، ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰ بود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ۱۰ عضو کمیته ارزیابی انتخاب پایتخت گردشگری OIC، در فرآیند بررسی و انتخاب شهرهای نامزد مشارکت دارد و نقش مؤثری در این روند ایفا خواهد کرد.

بر اساس تقسیم‌بندی منطقه‌ای سازمان همکاری اسلامی، انتخاب پایتخت گردشگری سال ۲۰۲۸ به کشورهای منطقه آفریقا، سال ۲۰۲۹ به کشورهای عربی و سال ۲۰۳۰ به کشورهای آسیایی اختصاص یافته است. نتایج نهایی این ارزیابی‌ها در سیزدهمین نشست وزرای گردشگری سازمان همکاری اسلامی که آذرماه سال ۱۴۰۵ در دوحه قطر برگزار خواهد شد، به طور رسمی اعلام می‌شود.

در این نشست همچنین بر آثار گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انتخاب یک شهر به عنوان «پایتخت گردشگری OIC» تأکید شد؛ عنوانی که می‌تواند با افزایش سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهرهای منتخب در سطح ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش تعاملات بین‌المللی شود.

مسلم شجاعی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری، آمادگی کشورمان را برای مشارکت فعال در برنامه‌ها و ابتکارات مشترک سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد و شش پیشنهاد راهبردی را برای توسعه همکاری‌های گردشگری میان کشورهای عضو ارائه داد.

توسعه مسیرهای گردشگری میراث و تمدن اسلامی، راه‌اندازی شبکه گردشگری حلال سازمان همکاری اسلامی، برگزاری نمایشگاه و انجمن سالانه گردشگری اسلامی، تسهیل روادید و ارتقای تعاملات میان کشورها برای افزایش سفر گردشگران، گسترش همکاری‌ها در حوزه گردشگری سلامت و پزشکی و همچنین بازنگری در سازوکار انتخاب پایتخت گردشگری اسلامی از جمله پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در این نشست بود.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی همچنین پیشنهاد کرد با توجه به تقسیم‌بندی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در سه منطقه آسیا، کشورهای عربی و آفریقا، هر سال یک شهر از هر یک از این سه منطقه به طور همزمان به عنوان «پایتخت گردشگری سازمان همکاری اسلامی» انتخاب شود. وی تأکید کرد در سازوکار فعلی، امتیاز انتخاب پایتخت گردشگری به صورت دوره‌ای و سالانه تنها به یکی از مناطق اختصاص می‌یابد و دو منطقه دیگر در همان سال از این فرصت ارزشمند محروم می‌شوند.

وی افزود اجرای این پیشنهاد می‌تواند ضمن ایجاد توازن و عدالت منطقه‌ای، زمینه بهره‌مندی تعداد بیشتری از کشورهای عضو از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این عنوان را فراهم کرده و به توسعه متوازن گردشگری در جهان اسلام کمک کند. این پیشنهاد مورد توجه اعضای کمیته قرار گرفت و مقرر شد پس از بررسی‌های کارشناسی، در نشست‌های آتی و همچنین اجلاس وزرای گردشگری سازمان همکاری اسلامی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

حضور جمهوری اسلامی ایران در این رویداد مهم منطقه‌ای، در راستای دیپلماسی فعال گردشگری، معرفی ظرفیت‌های متنوع کشور، توسعه تعاملات با کشورهای اسلامی و پیگیری ابتکارات مشترک برای ارتقای جایگاه گردشگری جهان اسلام در عرصه بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

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