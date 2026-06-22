میراثآریا: تاریخ راهآهن در ایران با نامی عجین شده است که هنوز هم در حافظه جمعی ایرانیان زنده است؛ «ماشین دودی». قطاری که بیش از یک قرن پیش در مسیر تهران تا شهرری به حرکت درآمد و نهتنها نخستین خط آهن فعال کشور به شمار میآید، بلکه یکی از نخستین جلوههای ورود فناوریهای نوین حملونقل به جامعه ایرانی محسوب میشود.
در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، توسعه خطوط ریلی با اهداف صنعتی، معدنی، نظامی یا توسعه تجارت آغاز شد، نخستین تجربه عملی راهآهن در ایران، ماهیتی متفاوت داشت؛ تسهیل سفر زائران به بارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در شهرری.
سفرهای فرنگ و آشنایی ناصرالدینشاه با فناوری نوین
ورود اندیشه احداث راهآهن به ایران را باید در بستر تحولات نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی جستوجو کرد؛ دورهای که ناصرالدینشاه قاجار در جریان سفرهای متعدد خود به اروپا با دستاوردهای فناوری غرب، از جمله راهآهن، آشنا شد.
شاه قاجار در سفرهای خود به کشورهای اروپایی، قطار را نمادی از پیشرفت، نظم و اقتدار دولتهای مدرن مشاهده کرد. این تجربه، در کنار تلاش برخی دولتمردان و کارشناسان خارجی، زمینه طرح ایده ایجاد خطوط ریلی در ایران را فراهم ساخت. با این حال، محدودیتهای مالی، پیچیدگیهای سیاسی و رقابت قدرتهای خارجی موجب شد بسیاری از طرحهای اولیه هرگز به مرحله اجرا نرسند.
نخستین راهآهن ایران چگونه شکل گرفت؟
سرانجام در سال ۱۸۸۸ میلادی (۱۲۶۷ هجری شمسی)، خط آهن تهران ـ شاه عبدالعظیم به بهرهبرداری رسید؛ خطی به طول تقریبی ۸ تا ۹ کیلومتر که تهران را به شهرری متصل میکرد و بهعنوان نخستین راهآهن فعال و بهرهبرداریشده ایران شناخته میشود.
این پروژه توسط یک شرکت بلژیکی احداث شد و خط اصلی آن، پایتخت را به حرم حضرت عبدالعظیم(ع) متصل میکرد. عرض این خط ریلی ۸۰ سانتیمتر بود و در ابتدا با فناوری لوکوموتیو بخار فعالیت میکرد. مراسم رسمی افتتاح این مسیر نیز با حضور ناصرالدینشاه برگزار شد.
هرچند پیش از این نیز طرحهایی برای احداث تراموای اسبی یا خطوط محدود ریلی در ایران مطرح شده بود، اما خط تهران ـ شهرری نخستین مسیر ریلی بود که بهصورت رسمی ساخته شد، مورد بهرهبرداری عمومی قرار گرفت و بهطور مستمر به جابهجایی مسافر پرداخت.
چرا مقصد نخستین قطار ایران، حرم حضرت عبدالعظیم بود؟
در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری، شهرری یکی از مهمترین مراکز زیارتی ایران به شمار میرفت. سالانه هزاران زائر از تهران و دیگر مناطق کشور برای زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به این شهر سفر میکردند.
با توجه به فاصله نسبتا زیاد تهران تا شهرری و دشواریهای حملونقل سنتی، ایجاد راهی سریعتر و ایمنتر برای جابهجایی زائران به ضرورتی اجتماعی تبدیل شده بود.
از همین رو، خط آهن تهران ـ ری پاسخی به یک نیاز فرهنگی و مذهبی جامعه ایران محسوب میشد؛ رخدادی که سبب شده است بسیاری از مورخان از آن بهعنوان نخستین تجربه پیوند فناوری مدرن با سنت زیارت در ایران یاد کنند.
«ماشین دودی»؛ نامی که در حافظه ایرانیان ماندگار شد
لوکوموتیوهای بخار این خط به سبب دود فراوانی که از دودکش آنها خارج میشد، در میان مردم به «ماشین دودی» شهرت یافتند؛ نامی که به سرعت در فرهنگ عامه ایرانیان جای گرفت و تا امروز نیز همچنان زنده مانده است.
حرکت قطار در سالهای نخست برای بسیاری از مردم پدیدهای شگفتانگیز بود. برخی با شوق و کنجکاوی به استقبال این فناوری جدید میرفتند و برخی دیگر با تردید و حتی هراس به آن مینگریستند.
با این حال، به مرور زمان، قطار تهران ـ ری به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شد و هزاران زائر را در مسیر زیارت جابهجا کرد. این خط تا دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به فعالیت ادامه داد و سپس با توسعه شبکه حملونقل جادهای و شهری از مدار بهرهبرداری خارج شد.
ماشین دودی؛ آغاز مدرنیزاسیون حملونقل در ایران
اگرچه از منظر فنی، خط تهران ـ ری در مقایسه با شبکههای بزرگ ریلی جهان بسیار محدود بود، اما از نظر تاریخی و تمدنی اهمیت فوقالعادهای دارد.
این خط، نخستین تجربه عملی جامعه ایرانی در مواجهه با فناوری حملونقل ریلی بود؛ تجربهای که بعدها راه را برای توسعه خطوط گستردهتر، از جمله راهآهن سراسری ایران هموار کرد.
امروزه پژوهشگران تاریخ فناوری، «ماشین دودی» را نمادی از آغاز فرایند مدرنسازی زیرساختهای کشور میدانند؛ فرایندی که در عین حال با سنتها، آیینهای مذهبی و نیازهای فرهنگی جامعه ایرانی نیز پیوندی عمیق داشت.
میراثی صنعتی در دل حافظه تاریخی ایران
بقایای ایستگاهها و آثار مرتبط با ماشین دودی، امروز بخشی از میراث صنعتی ایران به شمار میرود؛ میراثی که روایتگر یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ معاصر کشور است.
در شرایطی که حفاظت از میراث صنعتی در جهان به یکی از رویکردهای نوین صیانت از میراثفرهنگی تبدیل شده، توجه به آثار بر جای مانده از نخستین راهآهن ایران میتواند نقشی مهم در بازخوانی تاریخ مدرن ایران و معرفی سیر تحول فناوری در کشور ایفا کند.
«ماشین دودی» روایتی بود از نخستین مواجهه ایرانیان با عصر جدید؛ مواجههای که از مسیر زیارت آغاز شد و به بخشی ماندگار از تاریخ حملونقل، فرهنگ و میراث صنعتی ایران بدل شد.
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