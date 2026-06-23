بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا اکبری امروز ۲ تیرماه با اشاره به اجرای فرآیند جلب مشارکت بخش خصوصی برای مدیریت بهرهبرداری از بناهای تاریخی شهر اصفهان بر اساس ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، گفت: حجم سرمایهگذاری پیشبینیشده برای این پروژهها ۲.۵ همت (۲.۵ هزار میلیارد تومان) که ضمن حفاظت از بناهای تاریخی، زمینهساز ایجاد ۲۵۰ فرصت شغلی پایدار و رونق اقتصادی در بافتهای کمتر توسعهیافته خواهد شد.
معاون سرمایهگذاری و امور طرحهای استان اصفهان با تأکید بر اینکه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان بهعنوان نخستین دستگاه کشور، بستههای سرمایهگذاری مرتبط با بهرهبرداری از بناهای تاریخی را در سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور بارگذاری کرده است، ادامه داد: این گام مهم بهمنظور شفافسازی، تسهیل مشارکت خصوصی و جذب سرمایهگذاری برداشتهشده است .
اکبری افزود: این اقدام، الگویی نوین برای سایر استانها در حفاظت مشارکتی از میراثفرهنگی و توسعه اقتصادی پایدار خواهد بود.
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