به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری امروز ۲ تیرماه با اشاره به اجرای فرآیند جلب مشارکت بخش خصوصی برای مدیریت بهره‌برداری از بناهای تاریخی شهر اصفهان بر اساس ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، گفت: حجم سرمایه­گذاری پیش‌بینی‌شده برای این پروژه‌ها ۲.۵ همت (۲.۵ هزار میلیارد تومان) که ضمن حفاظت از بناهای تاریخی، زمینه­ساز ایجاد ۲۵۰ فرصت شغلی پایدار و رونق اقتصادی در بافت­های کمتر توسعه‌یافته خواهد شد.

معاون سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های استان اصفهان با تأکید بر اینکه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان به‌عنوان نخستین دستگاه کشور، بسته‌های سرمایه­گذاری مرتبط با بهره­برداری از بناهای تاریخی را در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور بارگذاری کرده است، ادامه داد: این گام مهم به‌منظور شفاف‌سازی، تسهیل مشارکت خصوصی و جذب سرمایه­گذاری برداشته‌شده است .

اکبری افزود: این اقدام، الگویی نوین برای سایر استان­ها در حفاظت مشارکتی از میراث‌فرهنگی و توسعه اقتصادی پایدار خواهد بود.

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