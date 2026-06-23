به گزارش میراثآریا، نشست بررسی و طراحی مدل ارزیابی عملکرد استانداران روز سهشنبه ۲ تیرماه جاری با حضور محمد جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری و سرپرست نهاد، و نمایندگان وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی برگزار شد.
محمد جعفر قائمپناه با تاکید بر ضرورت تدوین یک مدل جامع و کاربردی برای ارزیابی استانداران، اظهار کرد: تعداد شاخصهای ارزیابی نباید به اندازهای زیاد باشد که امکان تامین مستندات و آمار دقیق برای آنها وجود نداشته باشد.
او افزود: کارگروه تشکیلشده موظف است حداکثر تا پایان تیرماه مدل نهایی ارزیابی را ارائه کند. همچین لازم است که شاخصهای اختصاصی هر استان در فرآیند ارزیابی لحاظ شود
معاون اجرایی رئیسجمهوری ادامه داد: شرایط، ظرفیتها و مسائل هر استان متفاوت است و این تفاوتها باید در ارزیابی عملکرد استانداران مدنظر قرار بگیرد.
او با اشاره به ضرورت ایجاد انگیزه برای مدیران موفق تصریح کرد: باید امکان ارتقای استانداران موفق به سطوح بالاتر مدیریتی از جمله معاونت وزارتخانهها فراهم شود.
قائمپناه همدلی، همراهی و انعطافپذیری را از ویژگیهای مهم مدیران ارشد اجرایی دانست و تاکید کرد: شاخصهای مبتنی بر رویکردها و برنامههای دولت چهاردهم باید به صورت پررنگ در نظام ارزیابی استانداران دیده شود.
او با بیان اینکه ارزیابیها نباید صرفا بر شاخصهای عمرانی و زیرساختی متمرکز باشد، افزود: در حوزه فرهنگ عمومی و شاخصهای کیفی نیز باید بررسیهای لازم صورت بگیرد. توجه به سرمایه اجتماعی، میزان همبستگی اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای هویت ملی و اجرای برنامههای فرهنگی از جمله مواردی است که باید در ارزیابی استانداران مورد توجه باشد.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با تاکید بر اهمیت نگاه نرمافزاری در مدیریت استانها گفت: نباید همه توجهها معطوف به پروژههای عمرانی و سختافزاری باشد و اقدامات فرهنگی، اجتماعی و برنامهریزی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
او همچنین بر شایستهسالاری در انتخاب مدیران تاکید کرد و افزود: ملاک اصلی در انتصاب استانداران باید شایستگی، توان مدیریتی و قدرت ایجاد تعامل و همافزایی باشد.
قائمپناه با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف در تدوین مدل ارزیابی اظهار داشت: نگاه مشترک و استفاده از نظرات همه ذینفعان، زمینهساز تدوین شاخصهای دقیقتر و اجرای موفقتر نظام ارزیابی خواهد بود.
او در پایان با تاکید بر پرهیز از موازیکاری و تعدد نظامهای آماری و اطلاعاتی گفت: هدف همه دستگاهها ارتقای کارآمدی مدیریت کشور و حمایت از مدیرانی است که برای توسعه و پیشرفت استانها تلاش میکنند و در این میان همافزایی و همکاری میان همه بخشها ضروری است
در این نشست موضوع تجمیع شاخصهای پیشنهادی ارزیابی عملکرد استانداران که از سوی معاونت اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
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