به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با عاشورای حسینی، حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد مقدس شاهد حضور گسترده زائران، مجاوران و هیئتهای مذهبی از نقاط مختلف ایران و سایر کشورها بود؛ حضوری که بار دیگر جایگاه مشهد را بهعنوان مهمترین مقصد گردشگری زیارتی کشور و یکی از قطبهای اصلی زیارت در جهان اسلام تثبیت کرد.
بر اساس اعلام آستان قدس رضوی، آیینهای سوگواری عاشورا از بامداد امروز در بخشهای مختلف حرم مطهر آغاز شد و نماز ظهر عاشورا نیز در بیش از ۳۵ نقطه از صحنها و رواقهای حرم رضوی با حضور خیل عظیم عزاداران اقامه شد.
آیینهای سنتی عزاداری، مرثیهخوانی، مقتلخوانی و حضور هیئتهای مذهبی از استانهای مختلف کشور در حرم مطهر رضوی، جلوهای کمنظیر از میراثفرهنگی ناملموس و سنتهای دیرپای عاشورایی را به نمایش گذاشت.
مشهد مقدس همهساله در ایام محرم و صفر میزبان میلیونها زائر است و مراسم عاشورای حرم رضوی از مهمترین رویدادهای مذهبی و فرهنگی کشور به شمار میرود.
انتهای پیام/
نظر شما