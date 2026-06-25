۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۱

حرم رضوی در عاشورای حسینی/ تجلی بزرگ‌ترین اجتماع گردشگری زیارتی در ایران

حرم رضوی در عاشورای حسینی/ تجلی بزرگ‌ترین اجتماع گردشگری زیارتی در ایران

همزمان با فرارسیدن عاشورای حسینی، حرم مطهر امام رضا(ع) با حضور گسترده زائران و عزاداران از سراسر ایران و کشورهای مختلف، بار دیگر به کانون بزرگ گردشگری زیارتی و نمایش زنده میراث ناملموس عاشورایی در جهان اسلام تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با عاشورای حسینی، حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد مقدس شاهد حضور گسترده زائران، مجاوران و هیئت‌های مذهبی از نقاط مختلف ایران و سایر کشورها بود؛ حضوری که بار دیگر جایگاه مشهد را به‌عنوان مهم‌ترین مقصد گردشگری زیارتی کشور و یکی از قطب‌های اصلی زیارت در جهان اسلام تثبیت کرد.

بر اساس اعلام آستان قدس رضوی، آیین‌های سوگواری عاشورا از بامداد امروز در بخش‌های مختلف حرم مطهر آغاز شد و نماز ظهر عاشورا نیز در بیش از ۳۵ نقطه از صحن‌ها و رواق‌های حرم رضوی با حضور خیل عظیم عزاداران اقامه شد.

آیین‌های سنتی عزاداری، مرثیه‌خوانی، مقتل‌خوانی و حضور هیئت‌های مذهبی از استان‌های مختلف کشور در حرم مطهر رضوی، جلوه‌ای کم‌نظیر از میراث‌فرهنگی ناملموس و سنت‌های دیرپای عاشورایی را به نمایش گذاشت.

مشهد مقدس همه‌ساله در ایام محرم و صفر میزبان میلیون‌ها زائر است و مراسم عاشورای حرم رضوی از مهم‌ترین رویدادهای مذهبی و فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405040400214
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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